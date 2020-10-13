Kürtçe tiyatro oyunu, "genel kamu düzenini bozabileceği" gerekçesiyle sahnelenmesine saatler kala yasaklandı

T24 Haber Merkezi

İBB Şehir Tiyatroları'nın ekim programında yer alan "Bêrû" adlı Kürtçe oyununun sahnelenmesi, ilçe emniyet müdürlüğü tarafından "genel kamu düzenini bozabileceği" gerekçesiyle yasaklandı.

Bu akşam (13 Ekim) Gaziosmanpaşa'da sahnelenmesi planlanan, Mezopotamya Kültür Merkezi’nin (MKM) tiyatro grubu olan Teatra Jiyana Nû (Yeni Yaşam Tiyatrosu) Dario Fo’nun oyunu "Bêrû" (Yüzsüz) ilçe emniyet müdürlüğünün, kaymakamlığa gönderdiği bir dilekçeyle oyuna saatler kala yasaklandı.

Gaziosmanpaşa Emniyet Müdürü Gürkan Kaya'nın imzasını taşıyan dilekçede, "Yapılmak istenen tiyatro etkinliğinin genel kamu düzenini bozabileceği değerlendirildiğinden, ilçemiz sınırları içerisinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması amacıyla 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 32/ç maddesi ve 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu 17. Maddesi hükümleri doğrultusunda adı geçen Teatra Jiyana Nû isimli özel tiyatro tarafından BERU: KLAKSON BORİZAN BİRT isimli tiyatro oyununun Gaziosmanpaşa ilçemiz sınırları içerisinde tüm açık(kapalı alanlarda yapılmasının süresiz olarak yasaklanması hususunu tensiplerinize arz ederim" ifadeleri yer aldı.

HDP Genel Merkezi'nin sosyal medya hesabından söz konusu karar paylaşılarak, "5 milyon Kürt'ün yaşadığı İstanbul'da, Kürtçe tiyatro oyununun sahnelenmesi yasaklanıyor. İşte meydan okuduğumuz bu tekçi, faşist zihniyettir. 12 Eylül'de en vahşi uygulamaların bitiremediği bu dili, siz bir adım bile geri götüremezsiniz. Zimanê me rûmeta me ye! (Dilimiz onurumuzdur)" denildi.

TIKLAYIN - İBB Şehir Tiyatroları programında ilk kez Kürtçe bir oyuna yer verildi