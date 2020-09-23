İBB Şehir Tiyatroları programında ilk kez Kürtçe bir oyuna yer verildi

2020 programını bir basın toplantısı ile açıklayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, ekim programında Kürtçe özel bir tiyatro grubunun oyununa ev sahipliği yapıyor. Pandemi dolayısıyla zor günler geçiren özel tiyatrolara destek veren İBB Şehir Tiyatroları, bu kapsamda ekim programına Teatra Jiyana Nû’nun "Bêrû" adlı oyununu dahil etti.

21 Eylül tarihinde Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde bir basın toplantısı ile yeni sezon programını açıklayan Şehir Tiyatroları yönetimi, pandemiden dolayı sıkıntı yaşayan özel tiyatrolara kapılarını açtı.

106 yıllık tarihte bir ilk

Mezopotamya Kültür Merkezi’nin (MKM) tiyatro grubu olan Teatra Jiyana Nû (Yeni Yaşam Tiyatrosu) Dario Fo’nun oyunu "Bêrû" (Yüzsüz) ile Şehir Tiyatroları Gaziosmanpaşa Sahnesi’nde sahnelenecek.

Dilawer Zeraq’ın Kürtçe’ye çevirdiği, Nazmi Karaman’ın yönetip Rugeş Kırıcı, Ömer Şahin, Rewşan Apaydın ve Cihat Ekinci’nin rol aldığı bu oyun ile Şehir Tiyatroları’nın 106 yıllık tarihinde bilinen ilk Kürtçe oyun sahnelenmiş olacak.

Ömer Şahin: Seyirciler gülmek için gelsin

İki perdelik bu komedi oyununun İBB Şehir Tiyatroları'nın ekim programında yer almasına ilişkin bianet'e değerlendirmelerde bulunan TJN oyuncularından Ömer Şahin, Şehir Tiyatrolarının özel tiyatrolara destek amacıyla çağrı yaptığını ve iki oyunla başvurduklarını söyledi. Şahin, "Bêrû" oyunlarının kabul edildiğini ve 13 Ekim tarihinde de Gaziosmanpaşa Sahnesi’nde seyirci karşısına çıkacaklarını belirtti.

Şahin, TJN olarak daha önce de bazı ilçe belediyelerinin sahnelerinde Kürtçe oyun sahnelediklerini ancak İBB Şehir Tiyatroları’nın programına ilk kez girdiklerini belirterek "Bizim açımızdan değil ama Şehir Tiyatroları açısından yeni bir deneyim olacak" dedi.