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Spor

Aziz Yıldırım'ın Türkiye'ye dönüş tarihi belli oldu

Ailesi ile birlikte Fransa'da bulunan Aziz Yıldırım'ın, Yargıtay kararının ardından ülkeye dönüş süreci merakla bekleniyordu

19 Ocak 2014 21:28

Yargıtay'ın Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım hakkında Şike yapmak, teşvik primi vermek ve örgüt kurmak suçlarından aldığı 6 yıl 3 aylık hapis cezası ve para cezasını oynamıştı. Fransa’nın Cannes kentinde tatilde olan ve 2 yıl 2 ay daha hapis yatması kesinleşen Yıldırım’ın Türkiye'ye Salı günü döneceği belirtildi.
Vatan'da yer alan habere göre; iş için Fransa'da bulunan Galata Marin'nin sahipleri Suat Örerler ve Nazım Yirmibeşoğlu, Cannes'da Aziz Yıldırım'la karşılaştılar. Yıldırım'ın yanında eşi, kızı ve Acar Yıldırım'ın yanı sıra bir Türk ailesi daha vardı. 
Başkan Yıldırım'ın durgun ve moralsiz olduğu görürürken, her zamanki gibi yine misafirperver davrandığı öğrenildi.
 

'Kaçtığımı söylüyorlarmış'

 
Aziz Yıldırım, kaçtığı söylentilerine ilişkin, "Türkiye 'de benim kaçtığımı ve geri dönmeyeceğimi söylüyorlarmış. Ne kaçması? Salı günü aslanlar gibi İstanbul'dayım. Bu sürecin sonuna kadar takipçisiyim. Fenerbahçe'yi kimlerin ele geçirmek istediğini biliyorsunuz. Mücadeleyi bırakmam. Biz bu işi yapmadık, adalet lehimize tecelli edecek" dedi.
Yargıtayın şike dosyasını onamasının ardından gözler Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a çevrilirken, ailesi ile birlikte Fransa'da bulunan başkanın, salı günü Türkiye'ye döneceği bildirildi. 16 yıllık başkanlığı yargıtay tarafından onanan cezası sonrası biten Yıldırım’ın “Ailemle birlikte 15-20 gün buralarda olmayacağım” demesine rağmen son gelişmeler sonrası tatilini yarıda kesip, Salı akşam yurda dönüyor.   
Sarı-lacivertli yönetim kurulu da Salı günü olağanüstü toplanacak. 
Ailesi ile birlikte Fransa'da bulunan Aziz Yıldırım'ın, Yargıtay kararının ardından ülkeye dönüş süreci merakla bekleniyordu. Karar karşısında oldukça sinirlenen Yıldırım'ın dönme kararı aldığı öğrenildi.
 

Binlerce taraftar karşılayacak

 
Yargıtay'ın kararı onaylamasından sonda, Salı akşamı Fransa'dan dönecek olan Aziz Yıldırım'ı binlerce Fenerbahçeli taraftarın Atatürk Havaalanın'da karşılayacağı bildirildi.

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