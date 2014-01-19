Aziz Yıldırım'ın Türkiye'ye dönüş tarihi belli oldu

Yargıtay'ın Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım hakkında Şike yapmak, teşvik primi vermek ve örgüt kurmak suçlarından aldığı 6 yıl 3 aylık hapis cezası ve para cezasını oynamıştı. Fransa’nın Cannes kentinde tatilde olan ve 2 yıl 2 ay daha hapis yatması kesinleşen Yıldırım’ın Türkiye'ye Salı günü döneceği belirtildi.

Vatan'da yer alan habere göre; iş için Fransa'da bulunan Galata Marin'nin sahipleri Suat Örerler ve Nazım Yirmibeşoğlu, Cannes'da Aziz Yıldırım'la karşılaştılar. Yıldırım'ın yanında eşi, kızı ve Acar Yıldırım'ın yanı sıra bir Türk ailesi daha vardı.

Başkan Yıldırım'ın durgun ve moralsiz olduğu görürürken, her zamanki gibi yine misafirperver davrandığı öğrenildi.

'Kaçtığımı söylüyorlarmış'

Aziz Yıldırım, kaçtığı söylentilerine ilişkin, "Türkiye 'de benim kaçtığımı ve geri dönmeyeceğimi söylüyorlarmış. Ne kaçması? Salı günü aslanlar gibi İstanbul'dayım. Bu sürecin sonuna kadar takipçisiyim. Fenerbahçe'yi kimlerin ele geçirmek istediğini biliyorsunuz. Mücadeleyi bırakmam. Biz bu işi yapmadık, adalet lehimize tecelli edecek" dedi.