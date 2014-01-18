Devlet Bahçeli: Aziz Yıldırım'ı cezaevine koyarak spor düzeltilmez

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Şike Davası'nda verilen karar hakkında "Türkiye'nin bu kadar ağır karşı karşıya kaldığı sorunları içerisinde birden bir başka gündem değişikliği olarak Aziz Yıldırım'ı oturtmak kanaatimce yanlıştır. Bir spor adamının da cezaevine gönderilerek, sporun düzeltileceğinin de dünyada hiçbir örneği yoktur" dedi.

Devlet Bahçeli, dün Yargıtay'ın açıkladığı Şike davası kararlarına ilişkin soruya yanıt verdi. Bahçeli, "Ben Beşiktaşlıyım. Onun için bir rakip spor kulübünü suçlamak amacıyla söylemiyorum. Fenerbahçe'ye çok büyük hizmetler sunan bir büyük başkandır Aziz Yıldırım. Şike meselesi üzerinde çok tartışmalar yapılmış, sonunda hapse girmiş, tahliye edilmiş. Türkiye'nin bu kadar ağır karşı karşıya kaldığı sorunları içerisinde birden bir başka gündem değişikliği olarak Aziz Yıldırım'ı oturtmak kanaatimce yanlıştır. Bir spor adamının da cezaevine gönderilerek, sporun düzeltileceğinin de dünyada hiçbir örneği yoktur" diye konuştu.