Yargıtay şike cezasını onadı, Aziz Yıldırım’ın Fenerbahçe başkanlığı düşecek!

Yargıtay 5. Ceza Dairesi, futbolda şike davasında Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu bazı sanıklara örgüt ve şike suçlarından verilen hapis cezalarını onadı. Tutuklu kaldığı süre dikkate alındığında 2 yıl 2 ay daha cezaevine girmesi gündeme gelen Aziz Yıldırım'ın cezası kesinleştiği için Fenerbahçe Kongresi'nin yeni başkan seçmek için olağanüstü toplanması gerekecek.

Aziz Yıldırım'ın avukatları pazartesi günü Yargıtay Cumhuriyet başsavcılığı'na "karar düzeltme" (tashih-i karar) başvurusunda bulunacak. Daha önce hazırladığı tebliğnamede Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nin onama kararlarına paralel görüş dile getiren Yargıtay Başsavcılığı, karar düzeltme başvurusunu yerinde görürse 5. Daire'ye başvurabilecek. Ancak, kararın tekrar gözden geçirilmesi infazı ertelemediği için Yıldırım'ın cezası kesinleşti.

'Örgüt ve şike'den onay

Aziz Yıldırım ve Olgun Peker'in cezası örgüt suçlarından onandı. Aziz Yıldırım'ın birden fazla maçta şike ve teşvik primlerinden suçları onandı. Yargıtay kararına göre Aziz Yıldırım 2 yıl 2 ay daha hapis yatacak. Aziz Yıldırım'ın rüşvet suçundan cezası da onandı.

YASAV'ın açıklamasına göre bu isimlerin ise davaları düştü; Fatih Sandal, Aykut Aydın, Serkan Acar, Evren Kımıl, Samet Erdemir, Hakan Karaahmet, Ömer Ülkü.

Fenerbahçe Kulübü, halka açık bir şirket olduğu için Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, Yargıtay kararı ile ilgili olarak Aziz Yıldırım'a henüz resmi bir tebligatın bulunmadığını bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada "Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım'la ilgili Yargıtay kararı hakkında bazı medya kaynaklarında haberler yer almakla beraber henüz kendisine ulaşan bir tebligat bulunmadığı öğrenilmiştir" dendi.

Aziz Yıldırım cezaevine mi dönecek?

Aziz Yıldırım, 2 Temmuz 2012'de mahkemenin verdiği kararla 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Yattığı 1 yıllık süre göz önüne alınarak serbest bırakılan Yıldırım ile ilgili karar onanınca infaz yasasından faydalanarak yaklaşık 3 yıl 2 ay daha hapiste kalması sözkonusu.

Düzenleme yapılmaz, yeniden yargılama kararı çıkmazsa Aziz Yıldırım bu süreyi hapis yatacak.

Savcı Mehmet Berk: Ben haklı çıktım

Savcı Mehmet Berk kendi değerlendirmesinin haklı çıktığını ve en üst yargı mercisi olan Yargıtay tarafından da onandığını savunarak, şunları söyledi: “Haklılığımız ve doğru bir işlem yaptığımız tasdik edildi ve onanmış oldu. Bu dosyada en çok tartışılan mesele, şike ve örgüt var mı, yok muydu. Bunlar Yargıtay tarafından, ki en üst mercidir, onanmış oldu. Örgüt faaliyetinin olduğu, şike eylemi olduğu; bunlar tasdik edilmiş oldu. Olgun Peker’in etrafında cebir şiddet içeren bir yapılanma olduğu, Aziz Yıldırım etrafında şike eylemi yapan bir örgütün olduğu kesinlik kazandı. İşin doğrusu, ben ilk günden beri ferahtım. Yaptığımın doğru olduğunu biliyordum ve inanmadığım hiçbir şey yapmadım.”

Başkanlığı düşecek

Bu arada cezası onanan Aziz Yıldırım'ın başkanlığı düşecek. Fenerbahçe Kulübü karar eline ulaşınca yeniden seçime gitmek zorunda kalacak.

45 gün içinde alınacak olağanüstü genel kurulda Aziz Yıldırım aday olamayacak, yeni bir başkan seçilecek.

Spor hukuku avukatı Alpay Köse, Aziz Yıldırım'ın başkanlığına ilişkin, "Yargıtay'ın vermiş olduğu onama kararıyla şu an itibarıyla Aziz Yıldırım'ın başkanlık görevinin sona erdiğini bundan sonra sportif yöneticilik yapamayacağını söyleyebiliriz. Ayrıca bir miktarda hapis yatması gerekiyor gibi gözüküyor. Kararın tamamını göremedim ama hem örgüt hem de şikeden onandıysa bu durumlar söz konusu olur. Bunun yanında diğer yöneticilerin de kararı onandıysa yöneticilikleri düşer" yorumunda bulundu.

YARSAV, başkanlığın düştüğünü açıkladı Yargıtay'ın verdiği şike davası konusunda açıklama yapan Yargıçlar ve Savcılar Birliği, Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe Başkanlığı'nın "bugün itibariyle sona erdiği" vurguladı. Yarsav açıklaması şöyle; "Fenerbahçe ve şike dosyasının numarası 5.Ceza Dairesi esas 2013/16791-karar 2014/516 olup 38 sayfalık bir karardır. Karar 17.01.2014 tarihinde verilmiş olup, UYAP’a girebilen herkes buradan görebilir. Özetle duyurulduğu gibi Aziz Yıldırım yönünden onanmış olup bazı sanıklar yönnüden (Fatih Sandal, Serkan Acar, Aykut Aydın, Evren Kımıl, Samet Erdemir, Hakan Karahmet, Ömer Ülkü gibi) lehlerine bozulmuştur. Bundan sonra Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Ceza Genel kuruluna itiraz etme hakkı vardır ama onama istedikleri için buna çok ihtimal verilmemeli. dolayısıyla Aziz Yıldırım açısından karar kesinleşmiş olup, bundan sonra infazın geri kalan aşamasına geçilecektir. Dosya önce Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına, oradan ilgili mahkemesine, oradan da infaz savcılığına gönderilecektir. Bu süreç en fazla 1 aydır. Yeni bir yasa çıkmadığı takdirde karar derhal infaz edilecektir. Dernekler Yasası ve Fenerbahçe Tüzüğüne göre Aziz Yıldırım’ın başkanlığı bugün itibariyle sona ermiştir."

Sadece başkanlık seçimi yapılacak

Sarı-Lacivertli Kulüpte sadece başkanlık seçimi yapılacak. Fenerbahçe Kulübü tüzüğü gereği başkan ayrı, yönetim ayrı seçildiği için Yöneticiler görevine devam edecek ve kulübün yeni başkanı mevcut yönetim ile çalışacak. Bu süre içinde Kulübü Başkanvekili Abdullah Kiğılı yönetecek.

Diğer taraftan Aziz Yıldırım’ın eşi ile birlikte yurt dışında seyahatte olduğu öğrenildi.