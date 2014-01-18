T24 LogoT24 Logo
Spor

Aziz Yıldırım'dan ilk tepki: Yargıtay kararı siyasi, tanımıyorum!

Aziz Yıldırım: Aziz Yıldırım için tek gerçek Fenerbahçe’dir ve Fenerbahçe’nin adının yanında Aziz Yıldırım’ın başkanlığı, özgürlüğü ve hatta varlığının hiçbir önemi yoktur

18 Ocak 2014 00:19

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Yargıtay kararı sonrasında ilk açıklamasını yaptı. Fransa'da bulunan ve buradan açıklama yapan Yıldırım, kararı siyasi olarak tanımladı, "Bu kararı tanımıyorum" dedi.
Yıldırım'ın, sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklaması şu şekilde:
"Öncelikle 3 Temmuz’dan bugüne kadar şahsım ve yönetimlerim nezdinde Fenerbahçe’ye verdiğiniz ‘yıkılmaz’ destekten ötürü hepinize ayrı ayrı şükran ve sevgilerimi sunarım. Bilmenizi isterim ki, Ben Aziz Yıldırım olarak bu hukuka aykırı karara saygı duymuyorum ve bu siyasi kararı tanımıyorum. 
Fenerbahçe’yi, siyasi ve hukuk dışı kararlarla ve en önemlisi pusu geleneklerinden gelen uygulamalarla teslim almaya çalışanlar yine tarihi bir hatanın eşiğindedirler. Aziz Yıldırım üzerinden Fenerbahçe’ye kumpas kuranlar, Fenerbahçe’yi lekelemek isteyenler şunu iyi bilmelidirler ki; Aziz Yıldırım için tek gerçek Fenerbahçe’dir ve Fenerbahçe’nin adının yanında Aziz Yıldırım’ın başkanlığı, özgürlüğü ve hatta varlığının hiçbir önemi yoktur. Bir kez daha tarihe not düşerim ki; Aziz Yıldırım gerekirse başkan değil bu kulübün kapısında bekçi dahi olur ama ne Fenerbahçe’den koparılabilir, ne de onlara teslim olur. Bunu sağlayabilecek hiçbir makam ve karar henüz görülmemiştir ve görülmeyecektir. Bununla birlikte, kumpaslar, paralel devletler, tükenmiş yanlı yargılar, ele geçirilmiş devlet mekanizmalarına dair söylemler havada uçuşurken, emniyet ve yargının aldığı her karar artık yok hükmünde ilan edilmişken ve bunun önlemi olarak ‘adil ve yeniden yargılanma hakkının’ tartışıldığı bu süreçte, apar topar verilen bu karar, Aziz Yıldırım’ın ve tüm kamuoyunun nezdinde sadece bir siyasi manevradır ve 3 Temmuz’un altına atılan ıslak imzadır. Fenerbahçe’nin adil yargılanmasını dahi bekleme tahammülü gösteremeyen bu zihniyet, işbirlikçileri ve rantçıları ile birlikte 3 Temmuz’un bizzat kendisidir ve Aziz Yıldırım’ın bu zihniyetle mücadelesi her zaman ve her yerde devam edecektir. İster kulübünün başında ister cezaevinde... Kaldı ki bizler, arkamızdan iteni de elini uzatmayanı da çok iyi bilmekteyiz. Tüm Fenerbahçeliler emin olsunlar ki, süreç onların istediği gibi bitmeyecektir ve son sözü Fenerbahçe söyleyecektir. Gelinen bu noktada, gerek bu karar ve gerekse süreçle ilgili artık susmak ve ötelemek yersiz ve anlamsızdır. Bunun sonucu olarak gerek şahsım gerekse yönetim kurulum tarafından ilerleyen günlerde çok daha kapsamlı ve ayrıntılı açıklamalar kamuoyu ile paylaşılacaktır. Zira Aziz Yıldırım, Fenerbahçe ve Türkiye Cumhuriyeti için bugüne kadar ödediği bedellerle yetinmemekte kararlıdır."

ETİKETLER

aziz yıldırımşikedavacezayargıtay

İlgili Haberler

Yargıtay şike cezasını onadı, Aziz Yıldırım’ın Fenerbahçe başkanlığı düşecek!

Şike davasında Yargıtay kararını açıkladı; cezalar kısmen onandı, kısmen kısmen bozuldu. 2 yıl 2 ay daha cezaevine girmesi gündeme gelen Yıldırım'ın cezası kesinleştiği için FB'nin yeni başkan seçmesi gerekecek

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

10 soruda Libya hakkında her şey; bugüne nasıl gelindi, dünya...

İran, ABD'nin tüm savunma hattını terörist ilan etti...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24