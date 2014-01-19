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Spor

Aziz Yıldırım Yargıtay kararına itiraz edecek

Yargıtay'ın hakkındaki cezaları onadığı Aziz Yıldırım, karara itiraz edecek. Yıldırım'ın avukatı, sonuç alınamaması halinde AİHM'e gideceklerini söyledi

19 Ocak 2014 11:13

Şike davasında aldığı ceza onanan Aziz Yıldırım, karara itiraz etmeye hazırlanıyor. Karar düzeltme talebinde bulunacaklarını söyleyen Yıldırım'ın avukatı, "Sonuç alamazsak AİHM'e gideceğiz" dedi.

Şike davasında aldığı cezalar Yargıtay tarafından onanan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın hukuk mücadelesi sürüyor.

Yıldırım'ın avukatı Köksal Bayraktar, karara itiraz edeceklerini açıkladı.

Bayraktar, tebligatın kendilerine ulaşmasıyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı'na karar düzeltme talebinde bulunacaklarını söyledi.

Karar düzeltme talebinden ve yeniden yargılanma konusundan netice alınmaması durumunda da hukuki mücadelelerinin süreceğini vurgulayan Bayraktar, "Sonuç alamazsak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gideceğiz" dedi.

Yargıtay kararıyla ilgili Fenerbahçe Asbaşkanı İlhan Ekşioğlu'ndan da açıklama geldi.

Kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada 'kararı tanımadıklarını' söyleyen Ekşioğlu, "Bu karar, bizim için yok hükmündedir. Bu karara konu olan hemen hemen tüm makamların meşruiyetleri artık tartışmalıdır. Bu yüzden bu karara saygı duymuyoruz ve kabul etmiyoruz" dedi.

"Bizi sadece tapelerle yargıladılar" diyen Ekşioğlu, futbol takımı başta olmak üzere, sezon sonunda tüm branşlarda şampiyon olacaklarına inandığını vurguladı.

Öte yandan ailesiyle birlikte Fransa'da bulunan Aziz Yıldırım'ın birkaç gün içinde Türkiye'ye döneceği öğrenildi.

 

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