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Spor

Aziz Yıldırım, Mehmet Ağar'ın da yattığı Yenipazar Cezaevi'ne mi girecek?

Aziz Yıldırım'ın bir dönem Mehmet Ağar'ın da cezasını çektiği Yenipazar Cezaevi'ne gireceği öne sürüldü

24 Nisan 2014 13:05

İnfaz süreci başlayan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım için Yenipazar ilçesindeki cezaevinin hazırlanması talimatını verildi. Doğan Haber Ajansı’nda Cem Ulucan’ın haberine göre, Yenipazar Belediye Başkanı Zafer Savcı açıklama yaparak "Aziz Bey'in cezaevine girmesini istemeyiz ancak bu gerçekleşirse ilçemize sosyal ve ekonomik yönden katkısının olacağını düşüyorum" dedi. Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar da Susurluk Davası kapsamında aldığı 5 yıl hapis cezasının 1 yılını Yenipazar Cezaevi’nde çekmişti.

3 Temmuz 2011'de gerçekleşen şike operasyonu kapsamında gözaltına alınan ve İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından şike ve teşvik suçundan 3 yıl 9 ay, örgüt kurmak suçundan ise 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ile ilgili infaz sürecinin başlamasının ardından Aydın'da bulunan tam güvenlikli Yenipazar Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda hazırlıkların başladığı belirtildi. 2 yıl 2 ay daha hapis yatacak olan Yıldırım'ın Düzce'de bulunan Akçakoca Cezaevi ya da İçişleri eski Bakanı Mehmet Ağar'ın da bir yıl cezasını çektiği Yenipazar Cezaevi'ni tercih etmesinin ardından Adalet Bakanlığı'nın Yenipazar Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'ne gerekli hazırlıkların yapılması için talimat verdiği ortaya çıktı.

 

'Ağar'ı ziyaret etmişti'

 

Bu talimatın ardından Yenipazar Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda başlayan hazırlıklar devam ediyor. Yıldırım, 2 Temmuz 2012'de Metris Cezaevi'nden tahliye olduktan sonra Yenipazar Cezaevi'ndeki Ağar'ı 18 Temmuz 2012'de ziyaret etmişti. Ağar ile cezaevinde yaklaşık 45 dakika görüşen Yıldırım, ziyareti sırasında Ağar için düzenleme yapılan cezaevini yakından görme imkanı da bulmuştu.

 

‘Cezaevine girmesini istemeyiz ama...’

 

Adalet Bakanlığı’nın, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yeniden yargılanma italebini reddetmesinin ardından infaz süreci başlayan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım için, daha önce Mehmet Ağar’ın da kaldığı Aydın’ın Yenipazar İlçesi’ndeki cezaevinin hazırlanması talimatını verdiği öğrenildi. Bu iddianın ardından Yenipazar Belediye Başkanı Zafer Avcı çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Cezaevi İdaresi'ne hazırlıkların başlaması yönünde talimat geldiği yönünde duyum aldıklarını belirten Yenipazar Belediye Başkanı Zafer Savcı, "Mehmet Ağar'ın ardından Aziz Yıldırım da cezasını ilçemizde çekmek istiyormuş. Şimdiden hazırlıklara başladık ve kendisini en iyi şekilde ağırlamaya hazırız. Ağar'ın kalmasının ardından ziyarete gelenler için ihtiyaç duyulan otel için çalışmalara başladık. Aziz Bey'in cezaevine girmesini istemeyiz ancak bu gerçekleşirse ilçemize sosyal ve ekonomik yönden katkısının olacağını düşüyorum. İlçemiz Ağar ile adını tüm Türkiye'ye duyurdu, şimdi de Aziz Yıldırım ile bu tanınırlığı daha da artacaktır" diye konuştu.

 

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