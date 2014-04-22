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Aziz Yıldırım kararı öncesi Ali Koç'tan Haşim Kılıç ziyareti

1907 Fenerbahçe Derneği Başkanı Ali Koç, AYM başkanı Haşim Kılıç'ı ziyaret etti. Ziyarette Adalete Fener Yak kampanyasında toplanan 500 bini aşkın imza ve yorum AYM Başkanı ile paylaşıldı

22 Nisan 2014 23:31

1907 Fenerbahçe Derneği Başkanı Ali Koç, dernek yöneticileriyle beraber Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ı ziyaret etti. Ziyarette sarı lacivertli taraftarların başlattığı Adalete Fener Yak kampanyasında toplanan 500 bini aşkın imza ve yorum AYM Başkanı ile paylaşıldı. Ziyaret Yıldırım'ın avukatlarının AYM'ye yaptığı bireysel başvuruya cevap beklenirken gerçekleşti.

Fenerbahçe başkanı Aziz Yıldırım ve yöneticilerinin yeniden yargılanması talebiyle 'Adalete Fener Yak Kampanyası'nı başlatan 1907 Fenerbahçe Derneği yöneticileri bugün kampanya kapsamında AYM Başkanı Haşim Kılıç ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü.

Dernek başkanı Ali Koç devam eden kampanyaya destek veren 500 bini aşkın imzayı ve yorumları 34 klasör ile Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye sundu.

Dernek yönetimi toplanan imzaları önümüzdeki günlerde de Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a iletmeyi düşünüyor.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Aziz Yıldırım'a verilen cezayı onaması sonrasında Aziz Yıldırım ve avukatlarının gözü Anayasa Mahkemesi'ne çevrilmişti. Yıldırım'ın avukatları AYM'ye bireysel başvuruda bulunmuş ve çıkacak kararı beklemeye başlamıştı. AYM'den gelecek hak ihlali veya tedbir mahiyetindeki bir karar Aziz Yıldırım için yeniden yargılanma sebebi olacak.

 

‘Tek talebimiz yeniden ve adil yargılanma’

 

Görüşmelerin ardından açıklama yapan 1907 Fenerbahçe Derneği Başkanı Koç, 500 bini aşkın kişinin imza kampanyasına katıldığını vurguladı ve “Bizim tek talebimiz yeniden ve adil yargılanmadır. Adaletin renginin olmadığını bu kampanyada bir kez daha gördük. Hukukun üstünlüğüne olan inancımızı bugün kampanyamızın ilgililerinden Anayasa Mahkemesi Başkanı Sayın Haşim Kılıç’a ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’ye ilettik. Hukuk, evrensel kurallarla, bağımsız kurumlarıyla ve hukukçularımızın vicdanlarıyla bir bütün olarak işler. Bizler hukuka güveniyoruz. Talebimizin dikkate alınacağına inanıyoruz” diye konuştu

 

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