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Kültür-Sanat

Aziz Nesin’in 'Zübük'ü müzikal olarak sahneye taşınıyor

27 Kasım’da Profilo’da başlayacak olan Müzikal komedi, Beylikeğrisi adlı hayali bir yerde, bir seçim sandığının başında geçiyor

17 Kasım 2014 15:48

Usta yazar Aziz Nesin’in, doğumunun 100. yılı kutlanacak. Nesin'in 100'üncü yaşına ithafen ‘Zübük’ isimli eseri, Nedim Saban tarafından uyarlanarak özel olarak sahneye taşınacak. 34 yıl önce beyazperdede Kemal Sunal’ın canlandırdığı ‘Zübük’ karakterini bugün tiyatro sahnesinde, Tuna Orhan oynayacak.

 

'Aziz Nesin ustanın 100'üncü yıl doğum gününe yaraşacağını düşünüyorum'

 

Nedim Saban, heyecanını şimdiden yaşadığını vurguladığı projeyle ilgili olarak şunları söylüyor:

"Zübük romanını okuduktan sonra, bu karakterin yazıldığı dönemde Don Kişot efsanesini yakaladığını gördüm. Zübüklük adeta bir kavram olarak dilimize girmiş ve Aziz Nesin’in dillere destan karakteri ölümsüzleşmiş.  Romanın yan karakterleri de müthiş renkli ve seyirciye  nefis bir tat bırakıyor. 23 yılldır önemli projelere imza atan Tiyatrokare’ye ve Aziz Nesin ustanın 100. Yıl doğum gününe yaraşacağını düşünüyorum. ”

 

Konusu

 

Siyasi hayatına küçük bir ilçede başlayarak milletvekilliğine kadar yükselen “İbrahim Zübükzade”, çevresindeki herkesi kandırmış,  halkın manevi değerleri ve inançlarını sömürerek, siyasette yükselmeye başlamıştır. Bu önlenemez yükselişi durdurmak isteyenler, son çare olarak onu daha da yükselterek, Ankara’ya göndermeye  karar verirler. Ancak Zübük, nereye giderse gitsin bela olmaya devam eder. 

 

27 Kasım’da İstanbul Profilo’da başlayacak olan müzikal komedi, Beylikeğrisi adlı hayali bir yerde, bir seçim sandığının başında geçiyor. Oyunun diğer rollerinde tiyatro, sinema ve TV dizilerinden tanıdığımız  Halim Ercan, Hakan AkınBahar Yanılmaz, Deniz Değirmenci Ercü Turan, Hilmi Özçelik, Evren Erler, Serdar Aydın, Ena Alpar, Emrah DüzkayaSelim Tezin gibi isimler rol alıyor. Oyunun yardımcı yönetmeni Bülent Seyran.

 

 

 

 

 

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