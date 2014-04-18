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Aziz Nesin kitabı öneren öğretmenlere soruşturma

Aziz Nesin'in 'Şimdiki Çocuklar Harika' kitabını okutan öğretmenlere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından soruşturma başlatıldı

18 Nisan 2014 13:34

Aziz Nesin’in 47 yıl önce yazdığı “Şimdiki Çocuklar Harika” kitabını öğrencilerine tavsiye eden İstanbul Bahçelievler Kumport Ortaokulu’nda 13 Türkçe öğretmeni hakkında soruşturma başlatıldı. Gerekçe: “Küfürlü ve Türk aile yapısına uygun olmayan içerik.”

Cumhuriyet'ten Sinan Tartanoğlu'nun haberine göre okulun 5. ve 6. sınıf öğrencilerinin Türkçe öğretmenleri 2013-2014 eğitim öğretim yılında öğrencilerine kitap tavsiye listesi hazırladı. Liste içinde, Aziz Nesin’in “Salt çocuklar için değil, anababalarla öğretmenler için de yazdım” dediği, tanıtımında ise “Bu roman, çocukların büyüklerine karşı haklarını ve kendilerini savunmalarıdır. Bu roman, çocuk eğitiminde gerekli sanılan, günümüzde geçerli birtakım değer yargılarının yanlışlığını anlatıyor”

fadelerinin yer aldığı, iki öğrenci arasında eğitim öğretim yaşamına ilişkin mektupları içeren 1967 tarihli, bugüne kadar yüz binlerce baskısı yapılan “Şimdiki Çocuklar Harika” adlı kitabı da yer aldı.

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