Ankara Emniyeti'nde Nazım Hikmet, Aziz Nesin hâlâ yasaklılar listesinde

Ankara Emniyet Müdürlüğü yasaklı yayınlar listesinde Karl Marx, Lenin, Nazım Hikmet, Aziz Nesin, İsmail Beşikçi gibi isimlerin kitapları bulunuyor. Listede, hakkında toplatma kararı verilen 453 kitap ile 645 gazete, dergi, broşür ve pankart yer alıyor.



Ankara Emniyet Müdürlüğü, ''3. Yargı Paketi''ndeki düzenleme doğrultusunda, 31 Aralık 2011'e kadar, Ankara mahkemeleri veya Bakanlar Kurulu kararıyla hakkında toplatma, yasaklama, dağıtım ve satışın engellenmesi kararı bulunan yayınların listesini, yasaklama kararının değerlendirilmesi amacıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.

Hakkında toplatma kararı verilen 453 kitap ile 645 gazete, dergi, broşür ve pankartın yer aldığı liste, piyasada satılan Nazım Hikmet, Yaşar Kaplan, Lenin, Sultan Galiev, İsmail Beşikçi, Karl Marx ve Abdurrahim Karakoç'un da arasında bulunduğu birçok yazarın kitapları üzerinde yıllardır yasak kararı bulunduğunu ortaya çıkardı.

''3. Yargı Paketi'' olarak adlandırılan kanunun 78. maddesiyle Basın Kanunu'na eklenen geçici madde doğrultusunda, Ankara Emniyet Müdürlüğü, ''31 Aralık 2011'e kadar mahkemeler, yetkili mülki idari amirlikleri ve diğer makamlarca basılı yayınlarla ilgili verilen toplatma, yasaklama, dağıtım ve satışın engellenmesi kararlarını'' içeren listeyi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu'na gönderdi.

Listede, hakkında toplatma kararı verilen 453 kitap ile 645 gazete, dergi, broşür ve pankart yer aldı.

Listenin üst yazısında, Güvenlik Şube Müdürlüğü'nün koordinesinde İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri'nin katılımıyla komisyon kurulduğu belirtildi. Komisyon, 67 kitap ile 16 gazete ve dergi üzerindeki yasak kararının devam etmesi gerektiği yönündeki görüşünü de başsavcılığa iletti.

Yayın listesi, Basın Suçları Soruşturma Bürosu Cumhuriyet Savcısı Kürşat Kayral tarafından incelenmeye başlandı.

Kayral; listedeki Sıkıyönetim Mahkemeleri, DGM ve CMK'nın 250. maddesiyle görevli mahkemelerce yasaklanan yayınlarla ilgili listeyi ise gereğinin takdiri için Terörle Mücadele Kanunu'nun (TMK) 10. maddesiyle görevli Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliği'ne iletti.

Emniyetin gönderdiği listede bulunan 453 kitap ile 645 gazete, dergi, broşür ve pankarttan, 5 Ocak 2013'e kadar yeniden yasaklama kararı alınmayan yayınların tamamı üzerindeki yasak kararları kalkacak.



Kimler yasaklı değil ki?



Emniyetin listesi, piyasada satılan birçok kitap üzerinde yıllardır yasak kararını bulunduğunu ortaya çıkardı. Listede yer alan kitaplardan bazıları şöyle:

YAYIN ADI YASAK KARARI VEREN MAKAM VE KARAR YILI

CHP ve Ecevit'i Tanıyalım Ankara 2. Sulh Ceza Mahkemesi, 1973

Devlet ve İhtilal (V.I.Lenin) Ankara DGM, 2000

Demokrasi Risalesi (Yaşar Kaplan) Ankara DGM, 1985

Kürt Aydını Üzerine Düşünceler (İsmail Beşikçi) Ankara DGM, 1991

Komünist Manifesto Ankara 2. Sulh Ceza Mahkemesi, 1968

Kurtuluş Savaşı Destanı (Nazım Hikmet) Ankara 2. Sulh Ceza Mahkemesi, 1968

Makaleler (Rusça, Sultan Galiev) Bakanlar Kurulu, 1985

Vur Emri (Abdurrahim Karakoç) Ankara 14. Sulh Ceza Mahkemesi, 2002

Yeni Şiirler (Nazım Hikmet) Ankara 5. Sulh Ceza Mahkemesi, 1966

Nazım Hikmet'in Bütün Eserleri Ankara 2. Sulh Ceza Mahkemesi, 1968

Türkiye'de İnsan Hakları Panoraması (İHD yayını) Ankara 2 Nolu DGM, 1996

MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in MGK'ya Cevabı Bakanlar Kurulu, 1982

National Geographic Atlas of the World Bakanlar Kurulu, 1987

Bolşevik Partisi Tarihi (J.Stalin) Ankara 2. Sulh Ceza Mahkemesi, 1971

Çetenin Kimliği (Salman Yüksel) Ankara 4. Sulh Ceza Mahkemesi, 2002

Dersim Türküleri Ankara DGM, 1993

Azizname (Aziz Nesin) Bakanlar Kurulu, 1987