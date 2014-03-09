Ayşenur İslam: Hepimizin böyle kasetleri var

Telekomünasyon İletişim Başkanlığı'nın (TİB) dinlemeler ilişkin soruşturmasıyla ilgili konuşan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam "Dünyanın görmediği bir şey gerçekten. TİB'in açıkladığına göre, tespit edilen dinleme sayısı yarım milyon kişi. Bu, demektir ki Türkiye'de işe yarayan insanlardan dinlenmeyen kimse kalmamış. Şundan emin olabilirsiniz, Türkiye'de adam olmuş herkesin, gizli bir yerde bir kaseti var, hayırlı, uğurlu olsun. Eşiyle, dostuyla konuşurken, istiflenmiş kasetler. Sonra bunlar kesilip yapıştırılıyor.

Bunlar kesiliyor yapıştırılıyor birbirine, dün akşam dinlediniz mi? Bu kes yapıştırlarla Kemal Kılıçdaroğlu'na neler söylettiler. Hepimizin böyle kasetleri var arkadaşlar. Onun için bütün bunlar Sn. Başbakanımıza söylendiğinde bundan iki yıl önce dedi ki 'Bana geldiler kasetler biriktirdik bir takım oyunlar kurduk, kumpaslar kurduk. Seni helak ederiz, perişen ederiz kendi gönlünle git. Yoksa biz seni indiririz dediler' dedi. Sayın Başbakanımız ne dedi onlara? 'Elinizi korka alıştırmayın' dedi." şeklinde sözlerine devam etti.