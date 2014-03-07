Başbakan'ın yalanladığı Sadullah Ergin'den ses kayıtları hakkında tuhaf savunma

Eski Adalet Bakanı ve AKP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sadullah Ergin, Başbakan Tayyip Erdoğan ile arasında geçen ve Doğan Holding'in davalarının gündeme geldiği ses kayıtlarıyla ilgili konuştu. Ergin, "Bu görüşmede bir çok şey makaslanmıştır" dedi.

CnnTürk'de yayınlanan Aykırı Sorular programında Enver Aysever'in sorularını yanıtlayan Ergin, "Yürüyen davalarla ilgili Başbakan'ın bilgi alması normaldir. GDO'li dediğim şey şudur. Bu görüşmede bir çok şey makaslanmıştır. Tamamını görme imkanı varsa orada ne olduğunu anlama imkanı mümkün. Orada başka bir olaya atıf var" dedi.

Sadullah Ergin, ses kayıtlarındaki "Alevi Hakimi"ni olumsuz anlamda kullanmadığını söyledi.