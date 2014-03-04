'Alevi Hakim' konuştu: Alevilik Sünnilik konuşulacak konular değil

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin arasında geçtiği iddia edilen ses kaydında “Alevi Hakim” olarak bahsedilen İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi hakimi Abuzer Kara, “Alevilik Sünnilik günümüz koşullarında konuşulacak konular değil” dedi. Adliye kaynaklarından edinilen bilgiye göre Hakim Abuzer Kara'nın, konuşmaları kendisine hatırlatan meslektaşlarına da ‘Alevi olmak suç değil’ dediği öğrenildi.

Radikal’e Fatih Yağmur'a konuşan Hakim Kara, ses kayıtları ile ilgili herhangi bir şey söylemek herhangi bir yorumda bulunmak istemediğini belirterek “İşimizi yapıyoruz. Zaten verilen kararlar belli” dedi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kanunu’na muhalefetten Aydın Doğan aleyhine açılan davada beraat kararı verilmesinin ardından yapıldığı iddia edilen görüşme kaydında, Erdoğan olduğu öne sürülen kişi “Bak dava görüldü, yani kararı verdi adam” diyor. Ergin, yanıt olarak “Mahkemenin hâkiminin Alevi olduğu yönünde bir bilgi de vardı” ifadesini kullanıyor. Bu konuda görüşü sorulan Hakim Abuzer Kara şu değerlendirmede bulundu:

“Ne diyebilirim ki? Allah herkesin gönlüne göre versin. Bir şey diyemiyorum. Bugüne kadar çalıştığım yerler belli, şeyler belli… Herkeste bilir, tanır. Verdiğimiz kararlar belli. O açıdan o konular bana üzerinde konuşulacak konular gelmiyor günümüz koşullarında. Alevilik, Sünnilik falan. Bana pek, benim pek şeyim değil yani. O açıdan yorumda bulunmak istemiyorum.”

Adliye kaynaklarından edinilen bilgiye göre Hakim Abuzer Kara'nın, konuşmaları kendisine hatırlatan meslektaşlarına da ‘Alevi olmak suç değil’ dediği öğrenildi. Fişlemenin kendisini üzdüğünü anlatan Kara’nın şimdilik herhangi bir hukuki girişimde bulunmayacağı öğrenildi.