Bekir Bozdağ, Erdoğan'ın kabul ettiği ses kayıtlarına yorum yapmadı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın kabul ettiği ses kayıtlarıyla ilgili sorulara cevap vermedi.

Başbakan Erdoğan, dün yaptığı konuşmada MİLGEM İhalesine fesat karıştırma, Aydın Doğan ve Doğan Medya ile ilgili davada "yargıya müdahale" girişimlerinin yer aldığını Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin ile yaptığı görüşmeleri kabul etmiş, ses kayıtlarını doğrulamıştı. Erdoğan, "Bir dava ile ilgili Adalet Bakanı ile görüşmem gayet doğal" demişti.

Başbakan'ın "montaj" olmadığını kabul ettiği ses kayıtları bugün Habertürk'te Nilgün Balkaç'ın sunduğu "Haber Ajanda" programına katılan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ 'a soruldu.

Erdoğan'ın kabul ettiği ses kayıtları için "montaj, dublaj, GDO"lu nitelemeleri yapan Bakan Bekir Bozdağ, bu kasetlerin ahlaksızlık olduğunu ve cevap vermeyeceğini söyledi.

Bunun üzerine Nilgün Balkaç, "Başbakan Erdoğan bu ses kayıtlarını kabul ettiği için soruyorum" dedi. Bekir Bozdağ yine aynı cevabı verdi ve içerik hakkında yorum yapmadı.

Bozdağ'ın bu açıklaması üzerine Nilgün Balkaç üçünçü kez o ses kayıtlarının içeriğinden önemli bir detay olan "Alevi hakim" konusunu sordu. Bekir Bozdağ, yine aynı cevabı verdi: Bunlara prim vermek istemiyorum.