Ayşe Arman'dan Semercioğlu'na: "Merkel'in de poposunu bastılar" deyip işin içinden çıkamayız

Hürriyet yazarı Ayşe Arman, eteğinin rüzgar nedeniyle havalandığı sırada çekilen fotoğrafı yayımlayan Kelebek'e tepki gösteren oyuncu Hande Soral'ın yanında olduğunu belirterek Kelebek’ten Cengiz Semercioğlu'nun “Merkel’in poposunu bastılar” savunmasına tepki gösterdi. “‘Merkel’in de bu tür fotoğraflarını basıyorlar!’ deyip içinden çıkamayız” ifadesini kullanan Arman, “Biz o ülkeleri ve o haberleri emsal göstererek işin içinde sıyrılamayız. Hepimizin sorumluğu var. Kelebek’in de” dedi.

Hande Soral, Hürriyet'in magazin eki Kelebek'in kendisine ait bir fotoğrafı yayımlamasına tepki göstererek, "Bu gazetecilik değil, kadına şiddet ve tacizin başka bir türü" demişti. Hürriyet yazarları, Soral'ın tepkisinin haklılığında iki tarafa ayrılmıştı. Ömür Gedik ve Cengiz Semercioğlu, fotoğrafı basmanın haklılığını savunurken Hürriyet Okur Temsilcisi Faruk Bildirici, "Hande Soral fotoğrafı cinsiyetçi 'frikik gazeteciliği'nin yeni örneği, yakışmadı" demişti. Soral fotoğrafının yayımlanması konusuna bir tepki de Hürriyet yazarı Ayşe Arman'dan geldi. Arman, " Kadınlarla ilgili fotoğrafları basarken iki kere düşünmek lazım" ifadesini kullandı.

Arman’ın Hürriyet’te “Hande Soral fotoğrafı yanlıştı” başlığıyla bugün (29.03.2016) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Kadına bakış hastalıklı

Biz, benim çocukluğumdan beri ileri gitmedik.

Aksine geri gittik.

Artık kadına karşı her türlü zulüm mubah.

Hatta tavan yapıyor!

Kadın, özgürlüğünün peşinde koşmak bir tarafa, canının derdine düşmüş durumda.

Kadına bakışı hastalıklı insanlarla yaşıyoruz.

Bu sapık bakış yüzden kadınlar dövülüyor, taciz ediliyor, tecavüze uğruyor, yakılıyor, öldürülüyor, katlediliyor.

Bu ülkede hepimize büyük bir sorumluluk düşüyor:

Kadına karşı cinsiyetçi davranmamak.

“Ben magazin yapıyorum. Ayrıca ne var bunda? Dünyanın her yerinde bu tür fotoğraflar basılıyor. Merkel’in de bu tür fotoğraflarını basıyorlar!” deyip içinden çıkamayız.

Merkel, Almanya’da yaşıyor.

Orada kötü sonuçları olmuyor ama burada oluyor.

Orada bizimki gibi akıl almaz cinayetler de işlenmiyor, işlense de orana vurursak devede kulak kalıyor.

Biz o ülkeleri ve o haberleri emsal göstererek işin içinde sıyrılamayız.

Hepimizin sorumluğu var.

Kelebek’in de...

Sorumluluk hepimizin

Üstelik Kelebek öyle sıradan magazin yapan, modası geçmiş bir gazete değil...

Artık gündemden kalkmış, eski moda frikik magazinini tutan bir gazete hiç değil.

Yaratıcı ve içerikli magazin yapmak için uğraşıyor, başarıyor da...

Ama Hande Soral’ın “Rüzgârın azizliğine uğradı” fotoğrafı yanlıştı.

Hataydı.

Ama olur, herkes hata yapabilir.

Ha Hande çıkar der ki, “Yoo, beni hiç rahatsız etmedi!”, o zaman bir mesele yok.

Ama demedi kız.

“Mutsuzum” dedi, “Çaresiz bir anında çekilmiş fotoğrafı basmışsınız, nasıl yaparsınız, buna hakkınız yok!” dedi.

Haklı.

Kadına şiddetin, mobbingin, tacizin, tecavüzün tavan yaptığı bu ülkede bunu yapmamak lazım. Kadınlarla ilgili fotoğrafları basarken iki kere düşünmek lazım.

Kadına şiddet sorununun bu ülkede halledilmesini istiyorsak, hepimize sorumluluk düşüyor...

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