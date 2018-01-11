AYM'den Şahin Alpay ve Mehmet Altan hakkında tahliye kararı

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, yaklaşık 9 ay tutuklu kalan Cumhuriyet Kitap Eki Yayın Yönetmeni Turhan Günay ile tutuklu yazarlar Mehmet Altan ve Şahin Alpay’ın bireysel başvurularıyla ilgili nihai kararını açıkladı. Mahkeme Günay, Altan ve Alpay hakkında "Hak ihlali" bulunduğuna hükmetti. AYM kararıyla Mehmet Altan ve Şahin Alpay için tahliye yolu açıldı. Tutuklu bulunmayan Günay için bu yönde bir karar alınmadı. Karar 11'e karşı 6 oyla, oy çokluğu ile alındı.

AYM’nin iki isim hakkında verdiği kararın, Cumhuriyet davası başta olmak üzere tutuklu diğer gazeteciler için yol gösterici olması bekleniyor.

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Avukat Orhan Kemal Cengiz: AYM kendi prestijini kurtarmaya yönelik adım attı

Karara ilişkin T24'e değerlendirmede bulunan avukat Orhan Kemal Cengiz, Ahmet ve Mehmet Altan için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yapılan başvurunun da karar aşamasına geldiğini belirterek, "AYM bir anlamda kendi prestijini kurtarmaya yönelik bir adım atmış oldu. AİHM'den çok ağır mahkumiyetler bekliyordum" ifadesini kullandı.

Orhan Kemal Cengiz' konuya ilişkin şunları söyledi:

"Ahmet ve Mehmet Altan'ın başvurusunu gerçekleştirmiştim ve her ikisi için de karar alınmasını bekliyordum. Aynı zamanda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne de (AİHM) başvurmuştum. AİHM'de de bu dava son aşamasına gelmişti. Orada da hükümet cevaplarını verdi, biz karşı cevaplarımızı verdi. AYM bir anlamda kendi prestijini kurtarmaya yönelik bir adım atmış oldu. AİHM'den çok ağır mahkumiyetler bekliyordum çünkü. Gecikmiş bir karar, keşke çok daha önce verilebilseydi. Çünkü hukuka aykırılıklar çok açıktı bu davada."

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Cumhuriyet davası avukatı İlkiz: AYM kararı her zaman, herkes için emsaldir

Cumhuriyet davası avukatlarından Fikret İlkiz de kararın emsal teşkil edeceğine vurgu yaptı. Ahval'e değerlendirmelerde bulunan İlkiz, "Anayasa Mahkemesi kararı ile hak yerini buldu. Karar hak ihlalinin tescilidir. Gazeteciler ve aslında herkes için emsal oluşturur. Hak yerini buldu. Mahkeme kararından sonra tahliye süreci tamamlanacaktır. Gerekçeli karar muhtemelen bu akşam açıklanacaktır" dedi.

Altan ve Alpay hakkında tahliye

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, bugün 4 önemli dosyayı ele aldı. Mahkeme tutuklu yazarlar Mehmet Altan ve Şahin Alpay’ın bireysel başvurularıyla ilgili nihai kararını verdi.

Alınan bilgiye göre, Yüksek Mahkeme, 6'ya karşı 11 üyenin oy çokluğuyla başvurucularla ilgili ihlal kararı verdi.



Anayasa Mahkemesi, Şahin Alpay ile Mehmet Altan'ın tahliyelerine hükmetti.



Turhan Günay, Cumhuriyet gazetesi davasında daha önce tahliye edilmişti.

Tutuklu AYM üyesine ret

Anayasa Mahkemesi, ayrıca 4 Ağustos 2016’da bizzat ihraç ettiği tutuklu üyesi Alparslan Altan’ın şikâyetini de görüştü. Kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğini öne süren Altan, hukuka aykırı bir şekilde meslekten çıkarma kararı verilmesi nedeniyle adil yargılanma ve özel hayata saygı haklarının ihlal edildiğini savundu. Anayasa Mahkemesi, Alparslan Altan’ın başvurusunu ise reddetti.

Anayasa Mahkemesi kararının ardından avukatlar, Şahin Alpay'ın tahliye edilmesi için İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurdu ancak mahkeme, Anayasa Mahkemesi'nin kararının henüz Resmi Gazete'de yayımlanmadığını gerekçe göstererek tahliye talebini reddetti. Mehmet Altan'ın avukatlarının İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yaptıkları tahliye talebi de, "Mehmet Altan hakkındaki tahliye kararının AYM'nin kısa kararından anlaşılamayacağı ve AYM'nin gerekçeli kararının henüz mahkemeye ulaşmadığı" gerekçe gösterilerek reddedildi.

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26 Aralık 2016 tarihinde Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulunan Günay, kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının, ifade ve basın özgürlüğünün ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 18. maddesinin ihlal edildiğini bildirmişti. Adalet Bakanlığı ise AYM’ye gönderdiği savunmada herhangi bir hak ihlali olmadığını öne sürmüştü. Günay’ın ifade özgürlüğünün ihlal edilmediğini iddia eden bakanlık, başvurunun kabul edilemez olduğuna karar verilmesini istemişti.

Günay’ın avukatlarının bakanlığın görüşüne karşı AYM’ye sunduğu dilekçede ise tutuklama tedbirinin gerçek amacının hükümet politikalarıyla uyumlu bir basın oluşturmak ve bazı hassas konularda haber yapılmasını cezalandırmak olduğuna dikkat çekildi. Dilekçede, “Cumhuriyet gazetesinin hedef alınmasının bir diğer nedenini de gazetenin Türkiye’de eleştirel habercilik yönünden sembolik bir anlam taşımasıdır” denildi.

Eski Zaman gazetesi yazarı Şahin Alpay, “FETÖ terör örgütüne üye olmak” iddiasıyla 31 Temmuz 2016’da tutuklandı. Köşe yazılarının delil olarak girdiği iddianamede adı geçen yazarların, yazılarında darbe mesajı verdikleri, hükümeti itibarsızlaştırmaya çalıştıkları öne sürüldü. Gazeteciyazar Mehmet Altan ise 22 Eylül 2016’da “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme ve terör örgütüne üye olmak” suçundan tutuklandı.