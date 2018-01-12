İşte AYM'nin Mehmet Altan ve Şahin Alpay hakkındaki hak ihlali kararlarının tam metni

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, yaklaşık 9 ay tutuklu kalan Cumhuriyet Kitap Eki Yayın Yönetmeni Turhan Günay ile tutuklu yazarlar Mehmet Altan ve Şahin Alpay’ın bireysel başvurularıyla ilgili nihai kararını açıkladı. Mahkeme Günay, Altan ve Alpay hakkında "Hak ihlali" bulunduğuna hükmetti. AYM kararıyla Mehmet Altan ve Şahin Alpay için tahliye yolu açıldı.

Mehmet Altan kararı: Darbe girişimi öncesine televizyonda sarf ettiği sözler

Anayasa Mahkemesi, konuya ilişkin açıkladığı gerekçeli kararında, Mehmet Altan’ın 15 Temmuz darbe girişiminden bir gün önce katıldığı televizyon programında sarf ettiği sözlerin bir bütün olarak değerlendirildiğinde darbe girişimine ortam yaratmak amacıyla söylendiğine dair olgusal temelinin bulunmadığının anlaşıldığı belirtildi.

“Mehmet Altan’ın “FETÖ/PDY'nin amaçları doğrultusunda hareket ettiği” iddiasına kant olarak gösterilen “banknot, banka hesabı, Altan’ın yapılanma mensuplarınca yürütülen bir soruşturmaya dâhil edilmemesi ve telefon görüşmelerinin hayatın olağan akışına uygun olduğunu” ifade eden Anayasa Mahkemesi, dava dosyasında yer alan tanık ifadesinde ise Altan’ın somut bir eyleminin yer almadığına dikkat çekti.

Mehmet Altan için açıkladığı ‘hak ihlali’ne hükmeden Yüksek Mahkeme, “Bu itibarla somut olayda "suç işlendiğine dair kuvvetli belirti"nin yeterince ortaya konulamadığı, kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği sonucuna varılmıştır” ifadelerini kullandı.

TIKLAYIN - İşte Anayasa Mahkemesi'nin Mehmet Altan'ın tahliyesine hükmettiği kararın tam metni

Şahin Alay kararı: Köşe yazılarının 'FETÖ/PDY'nin amaçlarına hizmet etmek için' yazıldığını gösteren somut olgu yok

AYM tarafından açıklanan gerekçeli kararda, Şahin Alpay’ın “FETÖ’nün amaçları doğrultusunda yazıldığı” öne sürülen "Din Savaşıymış", "Erdoğan ile Batı Arasında", "Evet Suçta Cezada Şahsidir", "Bu Millet Bidon Kafalı Değildir", "Çıkar Yol Erdoğan'sız Hükûmet" ve "Cumhurbaşkanı Seyirci Kalamaz" başlıklı yazılarının suç unsuru olarak kabul edilemeyeceği belirtildi.

Kararda konuya ilişkin olarak “2013 yılının sonlarında ve 2014 yılının başlarında yazılmıştır. Bu yazılar, yayımlandıkları dönemde gerçekleştirilen ‘17-25 Aralık soruşturmaları’nı ve Hükûmet tarafından bu soruşturmalara gösterilen tepkileri konu almaktadır. Başvurucunun aylarca ülke gündeminde yer alan güncel bir konuda kamuoyunun bir kısmının ve muhalefet liderlerinin dile getirdiklerine benzer görüşlere yer verdiği yazılarının FETÖ/PDY'nin amaçlarına hizmet etmek için yazıldığının kabulünü gerektiren nedenler tutuklama kararında veya iddianamede somut olgularla açıklanmamıştır. Başvurucu hakkında uygulanan tutuklama tedbirinin suça konu edilen yazıların içeriğinden bağımsız olarak kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı yanında ifade ve basın özgürlüklerine yönelik de bir müdahale oluşturduğu anlaşılmaktadır” denildi.

TIKLAYIN - İşte Anayasa Mahkemesi'nin Şahin Alpay'ın tahliyesine hükmettiği kararın tam metni