İşte Anayasa Mahkemesi'nin Mehmet Altan'ın tahliyesine hükmettiği kararın tam metni

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme ve terör örgütüne üye olmak” suçlamasıyla bir yılı aşkın süredir tutuklu bulunan akademisyen yazar Mehmet Altan hakkında ‘hak ihlali’ kararı vererek tahliyesine hükmetti.

Anayasa Mahkemesi, konuya ilişkin açıkladığı gerekçeli kararında, Mehmet Altan’ın 15 Temmuz darbe girişiminden bir gün önce katıldığı televizyon programında sarf ettiği sözlerin bir bütün olarak değerlendirildiğinde darbe girişimine ortam yaratmak amacıyla söylendiğine dair olgusal temelinin bulunmadığının anlaşıldığı belirtildi.

“Mehmet Altan’ın “FETÖ/PDY'nin amaçları doğrultusunda hareket ettiği” iddiasına kant olarak gösterilen “banknot, banka hesabı, Altan’ın yapılanma mensuplarınca yürütülen bir soruşturmaya dâhil edilmemesi ve telefon görüşmelerinin hayatın olağan akışına uygun olduğunu” ifade eden Anayasa Mahkemesi, dava dosyasında yer alan tanık ifadesinde ise Altan’ın somut bir eyleminin yer almadığına dikkat çekti.

Mehmet Altan için açıkladığı ‘hak ihlali’ne hükmeden Yüksek Mahkeme, “Bu itibarla somut olayda "suç işlendiğine dair kuvvetli belirti"nin yeterince ortaya konulamadığı, kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği sonucuna varılmıştır” ifadelerini kullandı.

3 kez ağırlaştırılmış müebbet talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 15 Temmuz darbe girişimini önceden bildikleri ve bu konuda çağrışım yapan mesajlar verdiği iddia edilen ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme ve terör örgütüne üye olmak” suçlamasıyla 3 kez ağırlaştırılmış müebbet istemiyle yargılanan Mehmet Altan 22 Eylül 2016’dan bu yana tutuklu bulunuyor.

AYM’nin Mehmet Altan kararının tam metnini okumak için tıklayın…