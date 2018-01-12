İşte Anayasa Mahkemesi'nin Şahin Alpay'ın tahliyesine hükmettiği kararın tam metni

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, “FETÖ terör örgütüne üye olmak” iddiasıyla 31 Temmuz 2016’da tutuklanan eski Zaman gazetesi yazarı Şahin Alpay’ın kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı ile ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiğine hükmetti.

AYM gerekçeli kararında, Alpay’ın “FETÖ’nün amaçları doğrultusunda yazıldığı” öne sürülen "Din Savaşıymış", "Erdoğan ile Batı Arasında", "Evet Suçta Cezada Şahsidir", "Bu Millet Bidon Kafalı Değildir", "Çıkar Yol Erdoğan'sız Hükûmet" ve "Cumhurbaşkanı Seyirci Kalamaz" başlıklı yazılarının suç unsuru olarak kabul edilemeyeceği belirtildi.

AYM kararında konuya ilişkin olarak “2013 yılının sonlarında ve 2014 yılının başlarında yazılmıştır. Bu yazılar, yayımlandıkları dönemde gerçekleştirilen ‘17-25 Aralık soruşturmaları’nı ve Hükûmet tarafından bu soruşturmalara gösterilen tepkileri konu almaktadır. Başvurucunun aylarca ülke gündeminde yer alan güncel bir konuda kamuoyunun bir kısmının ve muhalefet liderlerinin dile getirdiklerine benzer görüşlere yer verdiği yazılarının FETÖ/PDY'nin amaçlarına hizmet etmek için yazıldığının kabulünü gerektiren nedenler tutuklama kararında veya iddianamede somut olgularla açıklanmamıştır. Başvurucu hakkında uygulanan tutuklama tedbirinin suça konu edilen yazıların içeriğinden bağımsız olarak kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı yanında ifade ve basın özgürlüklerine yönelik de bir müdahale oluşturduğu anlaşılmaktadır” denildi.

Alpay hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet talebi

Şahin Alpay KHK ile kapatılan Zaman gazetesinin eski yazarlarına açılan 21'i tutuklu 30 sanığın bulunduğu İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada 31 Temmuz 2016’dan bu yana tutuklu olarak yargılanıyor.

Alpay hakkında, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan da 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Köşe yazılarının delil olarak girdiği iddianamede adı geçen yazarların, yazılarında darbe mesajı verdikleri, hükümeti itibarsızlaştırmaya çalıştıkları öne sürülmüştü.

AYM’nin Şahin Alpay kararının tam metnini okumak için tıklayın…