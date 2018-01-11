Altan kardeşlerin avukatı Cengiz: AİHM'den mahkumiyet bekliyordum; AYM, prestijini kurtarmaya çalıştı

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, yaklaşık 9 ay tutuklu kalan Cumhuriyet Kitap Eki Yayın Yönetmeni Turhan Günay ile tutuklu yazarlar Mehmet Altan ve Şahin Alpay’ın bireysel başvurularıyla ilgili nihai kararını açıkladı. Mahkeme Günay, Altan ve Alpay hakkında "Hak ihlali" bulunduğuna hükmetti. AYM kararıyla Mehmet Altan ve Şahin Alpay için tahliye yolu açıldı.

Mehmet Altan ile ilgili başvuruyu gerçekleştiren avukat Orhan Kemal Cengiz kararı T24'e değerlendirdi. AYM kararını incelemeye henüz fırsat bulamadığını belirten Cengiz, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yapılan başvurunun da karar aşamasına geldiğini belirterek, "AYM bir anlamda kendi prestijini kurtarmaya yönelik bir adım atmış oldu. AİHM'den çok ağır mahkumiyetler bekliyordum" dedi. Avukat Cengiz, "Eğer yukarıdan havayı değiştirecek bir açıklama gelmez ise diğer davaları da olumlu yönde etkileyecektir" yorumunda bulundu.

"Dosya AİHM'de de son aşamaya gelmişti; çok ağır mahkûmiyetler bekliyordum"

"Ahmet ve Mehmet Altan'ın başvurusunu gerçekleştimiştim ve her ikisi için de karar alınmasını bekliyordum. Ben aynı zamanda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne de (AİHM) başvurmuştum. AİHM'de de bu dava son aşamasına gelmişti. Orada da hükümet cevaplarını verdi. Biz karşı cevaplarımızı verdik. Bir anlamda AYM bir anlamda kendi prestijini kurtarmaya yönelik bir adım atmış oldu. Çünkü AİHM'den çok ağır mahkumiyetler bekliyordum. Gecikmiş bir karar keşke çok daha önce verilebilseydi. Çünkü hukuka aykırılıklar çok açıktı bu davada."

"Eğer yukarıdan havayı değiştirecek bir açıklama gelmez ise diğer davaları da olumlu yönde etkileyecektir"

"Hem Mehmet Altan, hem Şahin Alpay müebbetle yargılanıyor. O bakımdan AYM'nin verdiği karar çok önemli. Eğer yukarıdan havayı değiştirecek bir açıklama gelmez ise diğer davaları da olumlu yönde etkileyecektir. Havayı yumuşatacaktır."

"Ahmet Altan dosyasının değerlendirmeye alınmaması konjonktür ile ilgili"

Orhan Kemal Cengiz, Anayasa Mahkemesi'nin Mehmet Altan ile aynı zamanda başvuru yapılmasına rağmen Ahmet Altan için karar alınmamasının konjonktür ile ilgili olduğunu savundu. Cengiz, AYM'nin Ahmet Altan dosyasını ne zaman değerlendirmeye alacağının ise şu anda belli olmadığını aktardı. Cengiz, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Ben Ahmet Altan ve Mehmet Altan ile ilgili ayrı ayrı başvurdum. Daha sonradan dosyanın birleştirilmesi lazımdı. Hükümet cevap verdiğinde, ikisi birleştirilmiş gibi cevap verdi. AYM "Dosyayı birleştirdim" demedi ama ikisinin arasında çok bir fark da yoktu. Aynı gün gözaltına alındılar, aynı dosya...

Sonradan Ahmet Altan'a Taraf Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği'nden dolayı bir iki ek suçlama eklenmişti ama kararın beraber çıkması lazımdı. Onun da biraz konjonktür ile ilgili olduğunu düşüyorum. Yani hukuki mütalaalardan çok konjonktür ile alakalı. Bu Ahmet Altan'a yönelik başvurunun reddedileceği anlamına gelmiyor ama onu değerlendirmeye almamış şu anda."