İstanbul 13. ve 26. Ağır Ceza mahkemeleri, “gerekçeli karar gelmedi” diye, AYM kararına rağmen Mehmet Altan ve Şahin Alpay’ı tahliye etmedi!

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, tutuklu yazarlar Mehmet Altan ve Şahin Alpay’ın kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı ile ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiğine hükmetti. Kararın ardından avukatlar, Şahin Alpay'ın tahliye edilmesi için İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurdu ancak mahkeme, Anayasa Mahkemesi'nin kararının henüz Resmi Gazete'de yayımlanmadığını gerekçe göstererek tahliye talebini reddetti. Mehmet Altan'ın avukatlarının İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yaptıkları tahliye talebi de, "Mehmet Altan hakkındaki tahliye kararının AYM'nin kısa kararından anlaşılamayacağı ve AYM'nin gerekçeli kararının henüz mahkemeye ulaşmadığı" gerekçe gösterilerek reddedildi.

Tutukluluğun devamına oy çokluğuyla karar veren iki mahkemede de karşı oy kullanan üyeler “AYM’nin kısa kararının da mahkemeyi bağladığı” ve “AYM’nin hükmettiği ‘hak ihlali’nin ancak tahliye ile sona erdirilebileceği” yönünde muhalefet şerhi yazdılar.

Anayasa Profesörü Kaboğlu: Mahkeme, Mehmet Altan ve Şahin Alpay için tahliye kararı vermeliydi

Anayasa hukuku konusunda Türkiye’nin önde gelen isimlerinden Prof. İbrahim Kaboğlu, gazeteciler Mehmet Altan ve Şahin Alpay’ın tahliye taleplerinin reddedilmesine ilişkin yaptığı değerlendirmede "Anayasa Mahkemesi’nin kararının bağlayıcı olduğunu" vurguladı, "ilk derece mahkemelerinin tahliye kararı vermesi gerektiğini" belirtti.

"Altan ve Alpay'ın özgürlüklerinden alıkonulma gibi çok ciddi bir yaptırımla karşı karşıya olduklarını" vurgulayan Kaboğlu, T24'e yaptığı değerlendirmede "Mahkemenin 'Hayır ben gerekçeli kararı bekleyeceğim' gibi bir rahatlığa girmeden, işi yokuşa sürer gibi bir tavra girmeden, Anayasa Mahkemesi’nin böyle bir kararı açıklamasını izleyen saatlerde tahliye kararını vermeleri gerekirdi” diye konuştu.

Prof. Kaboğlu'nun açıklamalarının tam metnine ulaşmak için tıklayın...

CHP'li Tanrıkulu: Yapılan hürriyeti tahdit suçunun işlenmesidir

CHP İstanbul Milletvekili avukat Sezgin Tanrıkulu, İstanbul 13. ve 26 ağır ceza mahkemelerinin kararına Twitter üzerinden paylaştığı mesajla tepki gösterdi. Tanrıkulu, "AYM'nin ihlal tespiti yapmasına,bu kararın kesin olmasına,kısa kararını mahkemesine bildirmesine ve gerekçeli kararı kendi sayfasında yayımlamasına karşın mahkemenin tahliye kararı vermemesinin hukukla ilgisi yoktur, yapılan hürriyeti tahdit suçunun bir karar ile işlenmesidir." dedi.

AYM'den tahliye kararı

Anayasa Mahkemesi, FETÖ davasında tutuklu bulunan gazeteciler Şahin Alpay ve Mehmet Altan'ın bireysel başvurularında belirtilen tutuklamanın hukuki olmadığı, tutuklanma dolayısıyla ifade, basın hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddiayı oy çokluğuyla kabul etti.

Anayasa Mahkemesi, Mehmet Altan ve Şahin Alpay hakkında, tutuklamanın hukuki olmaması nedeniyle kişi hürriyeti, güvenliği hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddia ile tutuklanma dolayısıyla ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiğine ilişkin iddianın kabul edilebilir olduğuna oy çokluğuyla karar verdi. Yüksek mahkeme, "Kötü muamele", "Hukuka aykırı gözaltı" iddialarını ise, "Başvuru yollarının tüketilmemiş olması" nedeniyle kabul edilemez buldu. Yüksek mahkeme, diğer hak ihlalleri iddialarına ilişkin ise "Açıkça dayanaktan yoksun olması" nedeniyle kabul edilemez bulduğunu açıkladı.

TIKLAYIN - İşte Anayasa Mahkemesi'nin Şahin Alpay'ın tahliyesine hükmettiği kararın tam metni

Alpay hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet talebi

Şahin Alpay KHK ile kapatılan Zaman gazetesinin eski yazarlarına açılan 21'i tutuklu 30 sanığın bulunduğu İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada 31 Temmuz 2016’dan bu yana tutuklu olarak yargılanıyor.

Alpay hakkında, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan da 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

İşte İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Şahin Alpay kararı:

Mehmet Altan'ın tahliye talebine de ret

Akademisyen ve yazar Mehmet Altan'ın AYM kararının ardından İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yaptığı tahliye talebi de "Mehmet Altan hakkındaki tahliye kararının AYM'nin kısa kararından anlaşılamayacağı ve AYM'nin gerekçeli kararının henüz mahkemeye ulaşmadığı" gerekçe gösterilerek reddedildi.

İşte İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nin gerekçeli Mehmet Altan kararı