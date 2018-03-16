AYM kararının arkasında; ikinci kez "Şahin Alpay'ın hakları ihlal edildi" dedi, gözler yerel mahkemeye çevrildi

Anayasa Mahkemesi, Şahin Alpay için ikinci kez hak ihlali kararı verdi. Daha önce verdiği ihlal kararı alt mahkemelerce uygulanmayan AYM, Alpay'ın yeniden başvurusu üzerine kararında direndi. Kararı ardından gözler, daha önce AYM'yi 'yetki gaspıyla suçlayarak' karara direnen 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne çevrildi.

AYM'nin kararı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Alpay ve Mehmet Altan hakkında 20 Mart'ta açıklaması beklenen kararınından 4 gün önce duyuruldu. AYM Genel Kurulu, AİHM’in kararının 20 Mart’ta açıklacağının duyurulması ve Avrupa Konseyi (AK) Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland’ın AİHM kararına dikkat çekerek “AYM kararlarına saygı gösterilmezse bu mahkemeye yapılan başvuruların tamamı doğrudan AİHM’ye gelir. AİHM, AYM’nin artık etkili bir iç hukuk yolu olmadığı sonucuna varırsa bu dosyalar hakkında karar verir” açıklamasında bulunmasının ardından, Alpay’ın başvurusunu 'ek' olarak gündemine almıştı.

Alt mahkeme, AYM'nin kararına direndi

Anayasa Mahkemesi, 11 Ocak’ta, o dönemde yaklaşık 9 aydır tutuklu bulunan yazar Şahin Alpay hakkında ‘hak ihlali’ bulunduğuna hükmetmişti. AYM kararıyla Alpay’ın yanı sıra bir diğer tutuklu yazar Mehmet Altan için tahliye yolu açılmıştı. Ancak İstanbul 13. ve 26. Ağır Ceza Mahkemeleri AYM’nin ihlal kararına direnerek Alpay ve Altan’ın tahliyelerini reddetmişti. Türk hükümeti de AYM'nin kararına tepki göstermiş ve bunun AYM'nin yetki alanına girmediğini savunmuştu.

Tahliye taleplerinin reddine yönelik yaptıkları itiraz üst mahkemelerce de reddedilen iki isim, ihlal kararının uygulanmaması nedeniyle “kişi hürriyeti ve güvenliği haklarının ihlal edildiği” gerekçesiyle yeniden AYM’ye başvurmuştu.

Anayasa Mahkemesi’nin Alpay için ikinci kez hak ihlali kararı vermesini değerlendiren eski Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Dr. Mehmet Ruşen Gültekin, daha önce verilen karara direnen yerel mahkemelerin bu tutumunu sürdürmesi halinde Türkiye’de ‘hukuk güvenliği’ kalmayacağını söyledi.

Daha önce AYM’nin kararına direnen 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin, AYM kararının Resmi Gazete’de yayınlanmasını beklemeden Alpay’ın avukatlarının tutukluluğa itiraz talebini kabul etmesi gerektiğini savunan Gültekin, "Yerel mahkemelerin AYM’nin yorumlama, değerlendirme yetkisi yoktur. Bağlayıcıdır, Ağır ceza mahkemeleri derhal tahliye kararı vermelidir. Bu karar verilmediği için Türkiye kötü bir duruma düşmüştür” ifadelerini kullandı.

Çağlayan Adliyesi’nde bulunan CNN Türk muhabiri Göksel Göksu, genel görüşün alt mahkemelerin kararın Resmi Gazete’de yayınlanmasını bekleyeceği yönünde olduğunu söyledi. AYM Genel Kurulu’nun dün toplandığını hatırlatan Göksu, sonuç alınamamasının ardından görüşmenin bugün 10.00’da yeniden başladığını kaydetti.

Alpay hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet talebi

Şahin Alpay KHK ile kapatılan Zaman gazetesinin eski yazarlarına açılan 21'i tutuklu 30 sanığın bulunduğu İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada 31 Temmuz 2016’dan bu yana tutuklu olarak yargılanıyor. "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan da 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanan Alpay hakkında henüz herhangi bir hüküm verilmedi.