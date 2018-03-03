AİHM, Şahin Alpay ve Mehmet Altan'la ilgili kararları 20 Mart'ta açıklayacak

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, gazeteci Şahin Alpay ve yazar Mehmet Altan hakkındaki kararını, 20 Mart’ta açıklayacak. Alpay ve Altan’ın yanı sıra; Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak, Murat Sabuncu, Ahmet Şık, Turhan Günay, Akın Atalay, Murat Aksoy, Atilla Taş ve Ali Bulaç adına yapılan başvuruları da yakın zamanda karara bağlaması bekleniyor.

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AİHM’den Alpay ve Altan adına bireysel başvuruda bulunan avukat grubundan Ferat Çağıl’a yapılan bildirimde, kararın 20 Mart günü, Türkiye saatiyle 12.00’de mahkemenin websitesinden duyurulacağı kaydedildi.

Türk hâkim Karakaş, affını istedi

Strasbourg Mahkemesi’nin 20 Mart’ta açıklayacağını duyurduğu Altan ve Alpay dosyalarının ortak yönünü, her iki gazetecinin Anayasa Mahkemesi’ne yaptıkları bireysel başvuruda, 11 Ocak 2018’de ‘’hak ihlali’’ hükmü verilmiş olmasına rağmen, alt mahkemelerin ihlale son vermek üzere Altan ve Alpay için tahliye kararı vermemeleri oluşturuyor. Dosyaların AİHM açısından bir başka ortak noktası, mahkemenin Türkiyeli hâkimi Işıl Karakaş’ın, her iki dosyadan da affını istemiş olması. Dosyalara Işıl Karakaş'ın yerine bakan Türkiyeli hâkimin ise karara şerh düştüğü iddiası var.

3 Mart itibariyle, Şahin Alpay 580, Mehmet Altan 526 gündür Silivri Cezaevi’nde bulunuyor.

Altan, ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırıldı

Mehmet Altan, 16 Şubat’ta 26. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ‘’cebir ve şiddet kullanarak anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs’’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırıldı, ancak mahkeme gerekçeli kararını henüz yayınlamadı. Mehmet Altan’la birlikte, AİHM’den karar bekleyen gazetecilerden Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak da 16 Şubat’ta aynı suçtan mahkûm edildi.

Şahin Alpay ise kamuoyunda ‘’Zaman Davası’’ olarak bilinen davada müebbet istemiyle yargılanıyor. Davanın bir sonraki duruşması 5 Nisan’da yapılacak. Çeşitli sağlık sorunları bulunan 74 yaşındaki Şahin Alpay’ın avukatları, her ay tutukluluğa itiraz başvurusunda bulunuyorlar, ancak bu talep düzenli olarak reddediliyor. Alpay’ın avukatlarının AİHM’e yaptığı başvurunun incelenmesi yaş ve sağlık sorunları nedeniyle ‘’öncelikli’’ olarak kabul edilmişti.

‘’AİHM, Anayasa Mahkemesi’ni kolluyor’’

AİHM’e Ahmet Altan ve Mehmet Altan adına başvuruda bulunan hukukçu ekibinden Avukat Orhan Kemal Cengiz, P24’e yaptığı açıklamada, ‘’Anayasa Mahkemesi’nin 11 Ocak tarihli kararı verilmiş olmasaydı, ben AİHM’den gazeteci dosyalarında çok daha net bir ihlal kararı bekliyordum. Ama AİHM şimdi AYM’nin karar verdiği iki dosyayı öne almış görünüyor. Burada ister istemez Türkiye’de AYM’nin görevini yaptığı ve AİHM’in de AYM kararları üzerinden gittiği görünümü var. AYM’nin işlevselliğini isteyen, kollayan bir yaklaşım var Strasbourg’da’’ dedi. Cengiz, şöyle devam etti:

"Biz Altanlar için hem AYM’ye hem AİHM’e yaptığımız başvuruda, haklarının kısıtlanmasının Altanların siyasi iradeyle karşı karşıya gelmesinin bir neticesi olduğunu, dolayısıyla Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) 18. maddesinin ihlal edildiğini söylemiştik. Keza Şahin Alpay konusunda da bu böyle... Şimdi benim merak ettiğim AİHS’in 18. madde kapsamında ne söyleyeceğidir.’’

‘’AYM’nin Altan ve Alpay kararlarının uygulanmamasına ilişkin AİHM bir şey diyecek mi’’ sorusunu da yanıtlayan Cengiz, şunları söyledi: ‘’Bu normal koşullarda AİHS’nin 6. maddesinin ihlali anlamına geliyor. Biz başvuruda bulunduğumuzda henüz AYM kararının uygulanmaması söz konusu değildi. Fakat bu kararın uygulanmaması bizim yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı konusundaki endişelerimizi doğrulamış oldu."

‘’Diğer gazeteciler için emsal teşkil edebilir’’

‘’Diğer gazetecilerin başvuruları konusunda AİHM ne yapacak’’ sorusuna Orhan Kemal Cengiz’in cevabı ise şöyle: ‘’Alpay ve Altan kararları pilot dava olabilir. AİHM bu iki başvuruda kriterler belirten bir karar verecek olursa, bu karar zaten Türkiye’den başvuruda bulunan diğer gazeteciler için de uygulama alanı bulacak demektir.’’