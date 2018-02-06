AİHM'deki Altan ve Alpay dosyasından çekilen Türk yargıcın yerine Koza'nın 'kayyım'ı atandı!

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Türk yargıcı Işıl Karakaş’ın yazarlar Şahin Alpay ve Mehmet Altan’ın başvurularına ilişkin olarak dosyadan çekilmesi üzerine yerine 'kayyım' atandı. Kayyım, Koza Altın İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı olan Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Ergin Ergül.

Cumhuriyet'te Canan Coşkun imzasıyla yayımlanan habere göre, Anayasa Mahkemesi’nin haklarında hak ihlali kararı vermesine karşın yerel mahkemelerce bu kararın tanınmaması nedeniyle tahliye edilmeyen gazeteciler Şahin Alpay ve Mehmet Altan’ın avukatlarına AİHM tarafından dosyada görevli Türk yargıç Işıl Karakaş’ın çekildiği bildirilmişti. Bildirimde, Karakaş’ın AİHM İçtüzüğü’nün hakimlerin davalara katılmama, davalardan çekilme veya muaf tutulmasını düzenleyen 28. maddesi gereğince başvurulardan çekildiği belirtilmişti. Bildirimde bu durumda yargıçların yerlerine yapılacak atamanın düzenlendiği 29. madde gereğince AİHM Başkanı tarafından dosyaya Ergin Ergül’ün atandığı kaydedilmişti. Ergin Ergül, Beril Dedeoğlu, Yusuf Aksar, Famile Arslan, Bilal Çalışkan’ın isimleri Işıl Karakaş’ın dışında Türkiye tarafından görevlendirilmiş yargıçlar listesinde yer alıyor.

Ergin Ergül kimdir?

AKP hükümetinin, AİHM’deki görev süresi 30 Nisan 2017’de dolan yargıç Işıl Karakaş’ın yeri için daha önce gönderdiği ve Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Ergin Ergül’ün içinde yer aldığı üç isimli liste mülakatlar sonunda AİHM yargıçlığı için “yetersiz” bulunmuştu. Twitter hesabının biyografi kısmında kendisi ile ilgili “Genel Kamu Hukuku Doçenti, İnsan Hakları, Mevlana Bilgeliği” ifadelerini kullanan Ergül, yönetimi kayyıma devredilen Koza Altın İşletmeleri’ne 25 Ocak 2017’de yönetim kurulu başkanı olarak atanmıştı.