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Sınır Tanımayan Gazeteciler'den AİHM'e Türkiye çağrısı: En son umudumuzsunuz

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne, hızlı davranması için çağrı yapıldı

03 Mart 2018 15:56

T24

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), Türkiye’de keyfi olarak tutuklanan gazetecilerle ilgili olarak, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne sosyal medya üzerinden gerçekleştirdikleri kampanyayla çağrı yaptı. 

“En son umudumuzsunuz”, “Size ihtiyacımız var”, “Size güveniyoruz”, “Yaşananlar bir gün sona erecek mi?” ifadelerinin kullanıldığı kampanyada, AİHM’in 2017 yılında Türkiye’den 20 gazetecinin başvurusunu kabul ettiği belirtildi ve “Ancak başvurular tutukluluk haliyle sınırlı, Türk mahkemelerinin yargılamayı bitirmesi ve karar vermesi halinde çok küçük etkileri olacak. Bu sebepten durum acil, AİHM hızlı şekilde hareket etmeli” dendi. 

“Türkiye’deki tutuklu gazeteciler için çember daralıyor"

Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak’ın, 16 Şubat’ta ‘Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya çalışmak’ suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldığını hatırlatan RSF açıklamasında, Cumhuriyet gazetesine yönelik dava kapsamında da Murat Sabuncu, Akın Atalay ve Ahmet Şık’ın 9 Mart’ta yeniden hâkim karşısına çıkacağı belirtildi ve “Bu iki dava, Türkiye’deki mahkemelerinde devam eden keyfi tutuklulukların simgeleri” ifadelerine yer verildi. Sınır Tanımayan Gazeteciler açıklaması şöyle devam etti:

“Türkiye’deki tutuklu gazeteciler için çember daralıyor; RSF, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne çok geç olmadan, kararlar verilmeden harekete geçme çağrısında bulunuyor’"

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