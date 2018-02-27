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Nazlı Ilıcak: Bakanlığın delil diye gönderdikleri mütalaadakiyle aynı, AYM onlar için "Somut değil" demişti

Ilıcak, Altan kardeşler ile birlikte ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılmıştı

27 Şubat 2018 18:41

15 Temmuz darbe girişiminin ardından tutuklanan ve 1,5 yıl tutukluluğun ardından gazeteci – yazar Ahmet Altan ve Prof. Mehmet Altan’la birlikte “anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs” suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkûm edilen gazeteci Nazlı Ilıcak, “Adalet Bakanlığı’nın hem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne, hem de Anayasa Mahkemesi’ne gönderdiği delillerle, esas hakkındaki mütalaadaki deliller aynı. AYM o deliller için somut bir olguya dayanmıyor, hak ihlali var demişti” dedi.

Avukatı aracılığıyla T24’e konuşan Nazlı Ilıcak şunları söyledi:

Adalet Bakanlığı’nın hem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne, hem de Anayasa Mahkemesi’ne gönderdiği delillerle, esas hakkındaki mütalaadaki deliller aynı. AYM o deliller için somut bir olguya dayanmıyor, hak ihlali var demişti. Buna rağmen 26. Ağır Ceza Mahkemesi, müebbete mahkûm etti. “İçeriğe girildi” eleştirisi yersiz. Zira, o delillerin, zaten Adalet Bakanlığı mahkemelere yolladı. AYM her dosya için bir emsal karar verdi. Yani o hüküm bizim için de geçerli olmalıydı. Bırakınız bizler için de o içtihada uyulmasını, Mehmet Altan bile tahliye edilmedi.

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