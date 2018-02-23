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"Öyle bir Cumhuriyet davası ki, istenen cezalar peşinen infaz edildi, AYM kararına dahi meydan okundu"

Cumhuriyet davası kapsamında Ahmet Şık 419, Akın Atalay ve Murat Sabuncu 481 gündür tutuklu bulunuyor

23 Şubat 2018 15:46

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü Türkiye rapörtörü Erol Önderoğlu, Cumhuriyet davası kapsamında Murat Sabuncu ve Akın Atalay'ın 481 gündür, Ahmet Şık'ın ise 419 gündür tutuklu bulunmasına tepki gösterdi. Önderoğlu, "Öyle bir Cumhuriyet davası ki, istenen cezalar peşinen infaz edildi, AYM kararına dahi meydan okundu" dedi. 

Önderoğu sosyal medya sitesi Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Öyle bir #CumhuriyetDavası ki, istenen cezalar zaten peşinen infaz edildiği halde “hukuksuz” tutuklamalarla ilgili Anayasa Mahkemesi kararına dahi meydan okundu. #AhmetŞık 420, #MuratSabuncu & #AkınAtalay 481 gündür keyfi şekilde tutuklu! #GazetecilikSuçDeğildir" ifadesini kullandı. 

 

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cumhuriyet DavasıAhmet ŞıkMurat SabuncuErol Önderoğlu

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