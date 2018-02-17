"Karartacağı delil yok, aleyhine tanık yok, Ahmet Şık neden 413 gündür tutuklu?

Gazeteci Elif Ilgaz, "terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına ve anayasal düzene karşı suç işlemek" iddiasıyla 413 gündür tutuklu bulunan meslektaşı Ahmet Şık ile ilgili olarak sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu.

"Karartacağı delil yok; çünkü sadece yayınlanmş haber ve tweet’lerden suçlanıyor. Kaçma şüphesi yok; kısa bir süre önce yurt dışındaydı, tutuklanabileceğini tahmin ederek dönmüştü" diyen Ilgaz, sözlerine şöyle devam etti:

"Tanıklar üstünde baskı kurma ihtimali yok; aleyhine tanık yok Peki Ahmet Şık 413 gündür neden tutuklu?"