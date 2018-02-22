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Orhan Pamuk: Altan kardeşler ve Nazlı Ilıcak'a verilen ceza acımasız, hapis siyasetini bırakın!

"Cezalandırma ve hapse tıkma siyasetinden hükümet vazgeçmelidir"

22 Şubat 2018 12:48

Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk, gazeteciler Ahmet Altan, kardeşi Prof. Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak’ın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına tepki gösterdi.

Altan kardeşler ile Ilıcak’ın da aralarında bulunduğu 6’sı tutuklu 7 kişinin “15 Temmuz darbe girişimine iştirak etmek” iddiasıyla yargılandıkları davada "anayasayı ihlal" suçundan 6 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti. 

Pamuk, T24'e yaptığı açıklamada, “Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak’a verilen cezaları acımasız, haksız ve adaletsiz buluyorum" dedi.

Nobel ödüllü yazar açıklamasına şöyle sürdürdü:

"Bizi birbirimize bağlayacak şey hapishane korkusu ve hiç bitmeyen tehditler değil, barış ve düşünce özgürlüğüdür. Kıyıma ve haksızlığa uğrayan kamuoyunun kırk yıldır severek, tartışarak okudugu bu değerli yazarlar değildir yalnızca... Bu ölçüsüz kararlarla zedelenen ve tükenen toplumdaki adalet ve güven düşüncesi; demokrasi ve kanun nizam ile yönetildiğimiz inancıdır da... Bu temel duyguları kaybetmek bir milletin geleceğini zedeler... Cezalandırma ve hapse tıkma siyasetinden hükümet vazgeçmelidir. Bu kararın yeniden ele alınması lazımdır.”

 

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