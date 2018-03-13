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Avrupa Konseyi'nden Mehmet Altan ve Şahin Alpay hakkında uygulanmayan AYM kararı için önemli uyarı

"AYM kararlarına saygı gösterilmezse bu mahkemeye yapılan başvuruların tamamı doğrudan AİHM'ye gelir"

13 Mart 2018 22:13

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Anayasa Mahkemesi’nin (AYM)hak ihlali  kararına rağmen tutukluluk halleri süren gazeteciler Şahin Alpay ve Mehmet Altan hakkındaki kararını 20 Mart’ta açıklayacak. Avrupa Konseyi (AK) Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede Türkiye’de AYM’ye bireysel başvuru hakkının çok önemli olduğunun, AİHM’nin Avrupa Konseyi üyesi ülkelerdeki yargı unsurlarının yerine geçme durumunun söz konusu olmadığını vurguladı.

Avrupa Parlamentosu Dışişleri Komisyonu’nda konuşan Jagland, “AYM kararlarına saygı gösterilmezse bu mahkemeye yapılan başvuruların tamamı doğrudan AİHM’ye gelir. AİHM, AYM’nin artık etkili bir iç hukuk yolu olmadığı sonucuna varırsa bu dosyalar hakkında karar verir” dedi.

AİHM’nin 20 Mart’ta açıklayacağı karara dikkat çeken Jagland, “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS), Türkiye’yi hukukun üstünlüğü sınırlarının içinde tutup tutamayacağının tartışıldığı bir noktada önemli bir karar olacak” diye konuştu. Kararın nasıl çıkacağına bakmak gerekeceğini vurgulayan Jagland, AİHM’nin bağımsız, tarafsız şekilde ve içtihadına uygun hareket edeceğinden herkesin emin olması gerektiğini ifade etti. Jagland, Türkiye’yi hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanında bazı sınırlar içinde tutma konusunda AİHS’nin en önemli unsur olmayı sürdürdüğünü belirtti.

 

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