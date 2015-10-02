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AYM, Aziz Güler'in cenazesinin Türkiye'ye getirilmesi için yapılan başvuruyu reddetti

Aziz Güler, Rojava'da IŞİD'e karşı savaşırken hayatını kaybetmişti

02 Ekim 2015 21:34

Anayasa Mahkemesi, Rojava'da IŞİD'le çatışırken hayatını kaybeden Aziz Güler'in cenazesinin Türkiye getirilmesi için yapılan başvuruyu reddetti.

Radikal'den İdris Emen'in haberine göre, Rojava’da IŞİD’le çatışmada hayatını kaybeden Aziz Güler’in cenazesinin geçişine izin verilmesi için ailesinin Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı başvuru Anayasa Mahkemesi tarafından reddedildi. 21 Eylül’de Rojava’da hayatını kaybeden Aziz Güler’in cenazesinin Türkiye’ye getirilmesi için, dün Güler’in ailesi tarafından Anayasa Mahkemesi’ne başvuru yapılmıştı. Aile cenazenin getirtilmesine izin verilmeyerek Anayasa’nın 10., 17., 20. ve 24. maddelerinde belirtilen haklarının ihlal edildiğini ileri sürerek Anayasa Mahkemesi’ne verdiği dilekçe bu gün Anayasa Mahkemesi tarafından reddedildi. Kararda Güler için yapılan başvuruyla ilgili şu ifadeler kullanıldı:

"Somut olayda başvurucunun Suriye’de hayatını kaybeden oğlunun cenazesini Türkiye’ye getirmesine izin verilmediği iddia edilmektedir. Başvurunun kişilerin özel hayatı ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkı kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir. Anılan işlemin başvurucunun yaşamına ya da maddi veya manevi bütünlüğüne yönelik gerçek ve ciddi bir tehlike oluşturacak nitelikte olmadığı başvuru kapsamından açıkça anlaşılmaktadır. Kaldı ki anılan yönetmelik kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgelerin hiçbirisinin bireysel başvuru formuna eklenmediği görülmektedir. Açıklanan nedenlerle, İçtüzük’ün 73. maddesi kapsamında kalmadığı anlaşılan tedbir talebinin reddine karar verilmesi gerekir.’’

Ret kararını değerlendiren Aziz Güler'in ağabeyi Ersin Umut Güler, "Cenazenin getirtilmesi için, talebimiz Anayasa Mahkemesi tarafından ret edildi. Cenazenin getirtilmesi için kararlıyız. Önümüzdeki hafta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuracağız" dedi.

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