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Rojava'da yaşamını yitiren Aziz Güler'in cenazesi ailesine teslim edilmiyor

Güler'in ailesi "Tarifi imkânsız acımızı kısmen azaltmak için oğlumuzu bize verin" diyor

25 Eylül 2015 14:08

IŞİD’e karşı savaşmak için gittiği Rojava’da yaşamını yitiren ve cenazesi ailesine teslim edilemeyen Aziz Güler’in ailesi bir mesaj yayınladı. Günlerdir çocuklarının cenazesini alamayan Güler ailesi yayınladığı mesajda “Oğlumuzun naaşını devlet bize vermiyor. O’nun ruhu ve bedeni ancak doğup büyüdüğü bu topraklarda, çok sevdiği halkının ve arkadaşlarının yanında huzura kavuşacak” dedi.

 

Yalnız bırakmayacağız

 

Anne Elif Güler, baba Mehmet Güler, ağabeyi Ersin Umut Güler ve ailenin avukatı Sinan Varlık imzasıyla yayınlanan mesajda "Aziz’imizi yaşarken hiç yalnız bırakmadığımız gibi kaybettikten sonra da yalnız bırakmayacağız. Bunun için oğlumuzun naaşını istiyoruz. O’nu her gün ziyaret etmek için, O’na olan hasretimizi biraz olsun gidermek için, O’nu her zaman sevgiyle kucaklamak için bedenini istiyoruz” ifadelerine yer verildi.

Ayrıca change.org üzerinden naaşın teslim edilmesi için de imza kampanyası başlatıldı.

Aziz Güler’in annesi, babası ve ağabeyi ve ailenin avukatı tarafından yayımlanan mesaj şöyle:

"Oğlumuzu, evladımızı, canımızı istiyoruz!

Oğlumuz-kardeşim Aziz Güler’i 21 Eylül 2015 tarihinde Rojava’da kaybettik. Naaşı şuan orada.

Oğlumuzun- kardeşimin cenazesini devlet- hükümet yetkilileri bize vermiyor. Aziz, bu toprakların çocuğu. Bu topraklarda doğdu, büyüdü, okudu, çalıştı, yoksul insanlar için mücadele etti.

Şimdi O’nu kaybettik.

O’nun ruhu ve bedeni ancak doğup büyüdüğü bu topraklarda, çok sevdiği halkının ve arkadaşlarının yanında huzura kavuşacak.

Aziz’imizi yaşarken hiç yalnız bırakmadığımız gibi kaybettikten sonra da yalnız bırakmayacağız. Bunun için oğlumuzun- kardeşimin naaşını istiyoruz. O’nu her gün ziyaret etmek için, O’na olan hasretimizi biraz olsun gidermek için, O’nu her zaman sevgiyle kucaklamak için bedenini istiyoruz.

Oğlumuzun- kardeşimin cenazesini ailemizin yaşadığı İstanbul’da defnetmek istiyoruz. Ancak başvurduğumuz makamlar Rojava’dan hiçbir cenazeyi Türkiye’ye kabul etmediklerini, bakanlar kurulu kararı olduğunu söylüyorlar. Hiçbir yasa, karar, yönetmelik insanlık değerlerinin üstünde olamaz.

Acımızı yaşamamıza izin verin. Acımıza saygılı davranın. Tarifi imkansız acımızı kısmen azaltmak için oğlumuzu bize verin.

Annesi: Elif Güler

Babası: Mehmet Güler

Ağabeyi: Ersin Umut Güler

Aile avukatı : Sinan Varlık"

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