Aziz Güler'in babası morgda bekliyor: Cenazeyi almadan gelmem

Rojava’da IŞİD’e karşı sürdürülen direnişe destek olmak amacıyla sınırı geçip, Birleşik Özgürlük Güçleri’ne katılan ve mayına basarak yaşamını yitiren Aziz Güler’in cenazesi 7 gündür Türkiye’ye alınmıyor. Hastane bahçesinde bekleyişini sürdüren baba Mehmet Güler'in, “Cenazeyi almadan gelmem" dediği öğrenildi.

Güler’in ailesi ve avukatları, cenazenin geçişine izin verilmesi için dün ikinci kez başvuruda bulundu.

Cumhuriyet'ten Damla Yur'un haberine göre, Güler’in ağabeyi Ersin Umut Güler ile 8 avukat, CHP ve HDP’li milletvekilleriyle birlikte Suruç Kaymakamına dilekçelerini iletip, görüşme gerçekleştirdi. Güler ailesinin avukatı Sinan Varlık yaptıkları görüşmede kaymakam ile aralarında geçen diyaloğu paylaştı:

“Dilekçemizi okuyan kaymakam taleplerimizi haklı buldu. Söz edilen Bakanlar Kurulu kararı gibi bir karar olmadığını kendisi açıkça söyledi. Hiçbir yasal dayanağın olmadığını kararın tamamen siyasi olduğunu söyledi. Cenazelerin alınmayacağını yazılı değil, telefon ile Ankara’dan alındığını belirtti. ‘Bana kalsa, hemen şimdi izin veririm. Ancak Ankara izin vermiyor’ diyerek bizimle aynı görüşü paylaştığını, insani değerlere ilişkin sözlerimizi desteklediğini söyledi.”

Hukuki anlamda tüm yollara başvuracaklarını belirten avukat Varlık şunları da ekledi: “Anayasa Mahkemesine de bir başvuru yapacağız. Ancak buradan da bir sonuç geleceğini sanmıyoruz. Acil bir durum olduğu için de sonuç gelmeden konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) taşıyacağız. Avukat arkadaşlarca inceledik şu ana kadar Türkiye’deki cenaze krizlerine ilişkin hiçbir durum AİHM’e taşınmamış. Bu bir ilk olacak.”

Baba Mehmet Güler, ağabey Ersin Umut Güler ile birlikte geçen günlerde Suriye’ye geçmişti. Aziz’i morgda gören baba ve ağabey Suriye’de kalmaya devam ediyordu. Ağabey Güler “Defnedebilme mücadelesinden kardeşimin acısını yaşayamıyoruz. Bırakın acımızı yaşayalım” sözleri ile isyanını dile getirmişti. Ağabey Güler işlemler için Türkiye’ye dönerken, baba Güler’in hala Suriye’de çocuğunun cenazesinin morgunun bulunduğu hastanenin bahçesinde nöbet tuttuğu, “Cenazeyi almadan gelmem” dediği öğrenildi.

Öğrenci Gençlik Sendikası (GENÇ-SEN) Aziz Güler için dün İstanbul’da basın açıklaması yaptı. DİSK binasında düzenlenen toplantıya CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Mehmet Aslan, HDP İstanbul milletvekilleri Filiz Kerestecioğlu, Sezai Temelli, ÖDP Genel Başkanı Alper Taş’la birlikte Aziz’in arkadaşları da katıldı. Açıklamada özetle şunlar kaydedildi:

“Aziz Güler’i istiyoruz! Ve almak için elimizden geleni yapacağız.”