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Aziz Güler'in cenazesi için Anayasa Mahkemesi'ne başvurulacak

Ağabey Güler: Cenazeyi sırtımda taşırım

30 Eylül 2015 10:51

Rojava’da IŞİD’e karşı sürdürülen direnişe destek olmak amacıyla sınırı geçip, Birleşik Özgürlük Güçleri’ne katılan ve mayına basarak yaşamını yitiren Aziz Güler'in ailesinin avukatları konuyu Anayasa Mahkemesi'ne götürüyor.

Güler’in cenazesinin Türkiye’ye getirtilmesinin önünde yasal bir engel bulunmadığını söyleyen avukat Sinan Varlık, “Hiçbir yasa, hiçbir kanun insanlık değerleri üstünde olamaz. Hiçbir yasa Güler’in cenazesinin getirilmesine engel olamaz. İnsanlık tarihinin ilk dönemlerinden beri oluşan, gelişen ve doğal bir hak olan gömülme hakkı çerçevesinde cenazenin Türkiye’ye getirilmesinde talepte buluyoruz” dedi.

 

‘Uygulama insan hakları sözleşmesine aykırı'

 

Güler’in cenazenin Türkiye’ye getirilmesine izin verilmeyerek aileye işkence uygulandığını söyleyen avukat Sinan Varlık, “Rojava’da hayatını kaybedenlerin cenazelerinin Türkiye’ye getirilmesiyle Meya-Der ilgileniyor. Aziz Güler’in ailesi cenazenin getirilmesi için Suruç Kaymakamlığı’na başvurdu. Kaymakamlık kendilerine Rojava’daki cenazelerin Türkiye’ye getirilmemesi için Bakanlar Kurulu kararının olduğunu bildirmiş. Bu konuda Bakanlar Kurulu’nun bir kararı var mı yok mu diye araştırdık. Araştırmamız sonucunda böyle bir kararın olmadığını öğrendik. Avukatlar olarak cenazenin getirilmesi için biz de başvuruda bulunduk. Ancak izin çıkmadı. Dolayısıyla cenazenin getirtilmesi için Perşembe günü Anayasa Mahkemesi’ne başvuracağız” dedi.

Cenazenin yurda getirilmesine izin verilmemesinin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne aykırı olduğunu söyleyen Varlık sözlerine şu şekilde devam etti:

“Aileye vicdani olarak eziyet çektiriliyor. 8 gündür bekleyen bir cenaze var. Dolayısıyla cenazenin Türkiye’ye getirilmesi lazım. Cenazenin getirilmesine izin verilmemesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 3, 8, 9 ve 14. Maddelerine aykırıdır. Anayasa Mahkemesi’nden cenaze ile ilgili kısa sürede bir karar çıkmasını umuyoruz. Akabinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurmayı düşünüyoruz.”

 

Ağabey Güler: Cenazeyi sırtımda taşırım

 

Cenazenin Türkiye’ye getirtilmesi için HDP ve CHP ’li vekillerle görüşme halinde olduğunu söyleyen abi Ersin Umut Güler, “Cenazemiz 8 gündür morgda bekliyor. Babam cenazenin başında beklerken, annem de İstanbul ’da cenazenin gelmesini bekliyor. Biz Aziz’in doğup büyüdüğü yerde defnedilmesini istiyoruz. Bunun için her türlü hukuki girişimde bulunacağız. İzin verilmediği takdirde kardeşimin cenazesini sırtımda taşıyıp sınıra getireceğim” dedi.

 

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