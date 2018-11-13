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Ekonomi

Aylık 8 bin liraya konkordato danışmanlığı

Borçlarını ödeyemeyip vadeye yaymaya çalışan birçok şirket konkordatoya gitmek zorunda kalıyor

13 Kasım 2018 13:11

Mali yapıları bozulduğu için borçlarını ödeyemeyip konkordatoya gitmek zorunda kalan birçok şirket bunun için belirli prosedürleri yerine getirmek ve danışmanlık hizmeti almak zorunda kalıyor. Piyasada artan talebi gören bazı hukuk firmaları da bu alanda 'tam paket' danışmanlık hizmeti vermeye başladı.

Dünya gazetesinden Selenay Yağcı'nın haberine göre, konkordato talep eden firmaların borçlarına göre aylık 2 bin ile 8 bin TL arasında değişen hizmet bedeli alınıyor. Toplamda 23 ay süren bir konkordato işleminin danışmanlık ücreti de 184 bin TL'yi bulabiliyor.

Danışmanlık şirketleri sadece konkordato başvurusu yapılması ve dosyanın duruşmalarının takibi değil aynı zamanda sürecin hukuki ve mali her aşamasının sonuna kadar takibini gerçekleştiriyor. Hatta alacaklılarla tek tek görüşüp pazarlık bile yapıyorlar.

Danışmanlık hizmetlerinin nasıl işlediğini anlatan avukat Ali Oyanık, şunları söyledi:

"Öncelikle şirketin mali analizini çıkarmaya yardımcı tüm evraklar, mali tablolar üzerinde inceleme yaparak borçlarını ve borçluları tespit ediliyor. Gizlilik anlaşması imzalanıyor. Sonra çözümlere bakılıyor, şirket ya da kişi isterse başvuru dosyası hazırlıyoruz. Konkordato toplamda 23 aylık bir süreç. Bu şirketin 23 ayda bütün borçlarını ödemesi anlamına gelmiyor. Borçlar vadelerine göre ödeniyor. Biz bu 23 aylık süreçte şirketin iyileşebileceğine dair verileri, çözümleri ana proje haline getirip, geçici komiserle paylaşıyoruz o da raporunu mahkeme ile paylaşıyor."

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