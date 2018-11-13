CHP'li Tanal'dan AKP'li Ök'e: Ekonomi politikaları bu kadar başarılıysa ağabeyiniz neden konkordato ilan etti?

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 2019 yılı bütçesinde CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, sanayide yapılanlar ve projelerden övgüyle söz eden AKP Denizli Milletvekili Nilgün Ök’e, “ Bu politikalar bu kadar başarılıysa ağabeyiniz neden konkordato ilan etti” diyerek tepki gösterdi. AKP’li vekil, Mahmut Tanal’a “Kabadayılık yeri değil, bakın, sizin söyleminiz hiç doğru değil, terbiyesizce” diye yanıt verdi.

Komisyonda CHP’li Tanal ile AKP’liler arasında uzun bir tartışma yaşandı. Komisyon Başkanı Tanal’a, komisyon üyesi olmadığı vurgusuyla ‘Bizim çalışmalarımızı niye baltalıyorsunuz” derken AKP’li Manisa Milletvekili Uğur Aydemir de, ‘Terbiyesizlik yapma’ diye çıkıştı.

AKP Denizli Milletvekili Nilgün Ök’ün ağabeyi İsmail Aslan’ın sahibi olduğu Aslan Tekstil’in konkordato başvurusu yaptığı anlaşılmıştı.

Bütçe Komisyonunda AKP’li Nilgün Ök’ün tartışmaya neden olan sözlerinden bir bölüm ve tartılma şöyle:

Nilgün Ök (Denizli) : Son on beş yılda 108 organize sanayi bölgesi, 121 sanayi sitesiyle 1,7 milyon kişiye istihdam sağlanmış durumda dır. Yakın zamanda, Sayın Cumhurbaşkanımızın da müjdesini verdiği, 100 bin kişiye istihdam sağlayacak -Türkiye’ye sanayi ve teknolojide çok önemli bir sınıf atlatacağını düşünüyorum- mega endüstri bölgeleriyle ilgili çalışmalar var ve bunlar kurulmaya başlanacak. Aslında bu da bize ülkemizi önemli bir üretim üssü hâline getirmek anlamında Bakanlığın çok büyük çalışmaları olduğunu gösteriyor. Bu sanayi bölgelerimizde faaliyet gösteren sanayicilerimize, KOBİ’lerimize kredi faiz oranlarının düşürülmesinden bed elsiz arsa tahsisinekadar önemli destekler var değerli arkadaşlarım. Açıkçası bu destekleri de çok olumlu buluyorum, rekabetçiliğin artması anlamında da çok büyük faydaları olacağını düşünüyorum

“Bilim insanı”, evet, şimdi söyleyeceğim. Bu program ortaokul seviyesinde başlıyor, lisans ve iş kurmaya kadar bütün süreçlerden genç bilim insanları adaylarına yönelik 10 farklı türde teşvik ve desteği kapsıyor. Ülkemizin geleceği için önemli b ir proje olduğuna inanıyorum ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) (Oturum Başkanlığına Süreyya Sadi Bilgiç geçti)

NİLGÜN ÖK (Denizli) – Kız çocukları için de ayrıca böyle bir pozitif ayrımcılık gerektiğini düşünüyoruz.

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Sayın Başkan, bu politikalar bu kadar başarılıysa ağabeyi niye konkordato ilan etti ya?

NİLGÜN ÖK (Denizli) – Ama siz ayıp ediyorsunuz ha! Terbiyesizlik sizin yaptığınız!

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Bu kadar başarılıysa ağabeyiniz neden konkordato ilan etti?

NİLGÜN ÖK (Denizli) – Kabadayılık yeri değil, bakın, sizin söyleminiz hiç doğru değil, terbiyesizce!

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Ben kabadayı değilim.

UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Sen önce haddini bil, tamam mı!

NİLGÜN ÖK (Denizli) – Haddinizi bilmiyorsunuz, ayıp ediyorsunuz.

UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Çıkarsın, dışarıda sorarsın.

NİLGÜN ÖK (Denizli) – Bizim nasıl bir şirket olduğumuzu, ağabeyimin şirketinin nasıl olduğunu gösterir…

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Burası kabadayılık yeri değil. Bu kadar iyiyse niye konkordato ilan etti?

UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Sen haddini bil! Bak, gözlük takıyorsun…

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Ben haddimi biliyorum.

NİLGÜN ÖK (Denizli) – Uğur Bey, ben cevap verebilirim.

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Kabadayılığınızın yeri dışarısı. Gidin, kabadayılığınızı…

İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Mahmut Bey, yaptığınız hiç doğru değil.

UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Bak, yaptığın tiyatro çok büyük terbiyesizlik! İçinle, dışınla…

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Kabadayılığın yeri dışarısı!

BAŞKAN – Arkadaşlar, Sayın Tanal, bir dakika…

UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Terbiyesizlik yapma!

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Söylediklerinizi aynen size iade ediyorum, size yakışıyor o.

BAŞKAN – Bir dakika müsaade edin ya!

Sayın Tanal, Sayın Tanal…

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Buyurun Başkanım.

BAŞKAN – Yani bizim çalışmalarımızı niye baltalıyorsunuz?

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Beyefendi, bakın…

BAŞKAN - Siz dinleyeceksiniz, sizin de söz hakkınız var, söz hakkınız geldiğinde konuşursunuz Sayın Tanal.

NİLGÜN ÖK (Denizli) – Ayıp ya!

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Bakın, İç Tüzük ne diyor?

BAŞKAN – Sayın Tanal, müsaade edin.

UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Terbiyesizlik yapıyorsun!

BAŞKAN – Müsaade eder misiniz Sayın Aydemir?

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Bana dışarıyı gösteriyor! Burası kabadayılık yeri mi!

UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Sayın Başkanım…

BAŞKAN – Arkadaşlar, müsaade edin!

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Öncesini konuşuyoruz…

BAŞKAN – Sayın Tanal, müsaade eder misiniz!

NİLGÜN ÖK (Denizli) – Ben aynı şekilde… Başkanım katılıyorum, Sanayi Bakanlığımızın bütçesini görüşüyoruz ve ben de onunla ilgili görüşlerimi bildirdim. Ben beni dinlediğiniz için…

MAHMUT TANAL (İstanbul) – O kadar başarılıysa niye konkordato ilan etti ağabeyiniz!(AK PARTİ sıralarından gürültüler)

NİLGÜN ÖK (Denizli) – Ama bu mudur tarz ya, bu mudur tarz!

BAŞKAN – Neden bahsediyorsun kardeşim sen ya!

NİLGÜN ÖK (Denizli) – Ayıp denen bir şey var ya!

UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Ya, ne biçim bir üsluptur bu! Nasıl bir üslupla konuşuyorsun sen ya!

NİLGÜN ÖK (Denizli) – Ben çok teşekkür ediyorum Başkanım.

BAŞKAN – Sayın Ök, teşekkür ediyorum.

NİLGÜN ÖK (Denizli) – Ne kadar ayıp ya gerçekten!

UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Sayın Başkanım, çok özür diliyorum. Arkadaşımız konuşurken “İçin başka, dışın başka olmasın.” diye bir kişiye hitapta bulunamaz!

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Bulunuyorum ve davet ediyorum, gidin mahkemeye dava açın!

UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Bulunamazsın! Bu çok büyük bir terbiyesizliktir, tamam mı!

MAHMUT TANAL (İstanbul) – O terbiyesizliği aynen iade ediyorum size, aynen iade ediyorum!

UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Sizin içiniz dışınız farklı, o zaman aynı sözü iade ediyorum.

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Şahsınıza yakışıyor, bana yakışmaz, size yakışıyor!

UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Aynı sözü iade ediyorum size, tam size oturuyor!

BAŞKAN – Arkadaşlar…

UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Terbiyesiz!