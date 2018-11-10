Bir ünlü marka daha konkordato ilan etti

Konkordatoye başvuran şirketlere bir yenisi daha eklendi. Çamlıca Camii'nin de halı kaplama işini yapan Avşar Halı'nın ardından Saray Halı ve Saray Çiftliği de konkordatoya başvurdu.

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Gazete Duvar'da yer alan habere göre, iş insanı Necati Kurmel şirketleri için konkordato talebinde bulundu. Saray Halı A.Ş. ile çiftliklerinde 25 bin büyükbaş hayvan bulunan Saray Çiftliği için konkordato talep edildi.

İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne yapılan konkordato başvurusunda, ekonomideki dalgalanmanın, şirketlerin mali dengesini bozduğu kaydedildi. Konkordato kararı verilmesi halinde, söz konusu şirketlerin, faaliyetlerine etkin bir biçimde sürdürebileceği kaydedildi. Mahkeme, yapılan başvuru sonrası şirketlere yönelik tedbir kararı verdi. Komiser ataması yaptı.