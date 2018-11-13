"Hükümet, konkordato suistimallerine karşı harekete geçti"

Sabah yazarı Dilek Güngör, "hükümetin konkordato suistimallerine karşı harekete geçtiğini" söyledi. Güngör, kabul görecek raporların Kamu Gözetim Kurumu’nun standardını sağlayan denetçilere ait olacağını kaydetti.

Güngör bugünkü yazısının ilgili bölümünde "Adalet Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı iş dünyası ve bankalardan da görüş alarak hem borçluyu hem de alacaklıyı koruyacak bir düzenleme hazırlığına başladı" diyerek "Konkordato başvurusu ve geçici mühlet kararında gerekli bağımsız denetim raporlarına çeki düzen getirilmesi düşünülüyor" ifadesini kullandı.

"Konkordato komiseri olabilmek için gerekli şartların da yeniden düzenlenerek sıkılaştırılması gündemde" açıklaması yapan Güngör, "Sadece kamu yararını ilgilendiren kuruluşların denetimi için yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşları bu raporları düzenleyebilecek" diye yazdı.