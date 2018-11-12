Konkordato sistemi değişiyor

İflas erteleme yerine getirilen konkordato sistemi de değiştiriliyor. Ekonomi yetkilileri şirketlerin olası bir iflastan korunmak için ilan edebilecekleri konkordato sisteminde kötüye kullanım olduğunu, amacı dışında kullanıldığına yönelik kamuya birçok şikayet geldiğini belirterek, hem alacaklı hem borçluyu koruyacak bir düzenleme üzerinde çalışıldığını belirtti.

Konkordato şirketleri olası bir iflastan kurtarmayı hedefleyen bir düzenleme olarak uygulanıyor. Reuters’a bilgi veren üç yetkili konkordato sistemi hakkında yeniden bir düzenleme yapılabileceğini belirtti.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TBMM’de yaptığı açıklamada, bugüne kadar 356 firmanın konkordato ilan ettiğini belirterek, hem alacaklıyı hem de borçluyu koruyan bir taslak üzerinde çalıştıklarını söylemişti.

Üst düzey bir ekonomi yetkilisi, “Bazı durumlarda amacına uygun olmayan kullanım oldu. Düzenleme değerlendiriliyor. Aslında ihtiyaç duymasa da bazı örneklerde borcunu ödememek için konkordato ilanı olduğu görüldü. Bu durum alacaklı şirketlerin de zor duruma düşmesine neden oluyor” dedi.

Yetkililer kötüye kullanım nedeniyle oluşan konkordato ilanı ile birlikte mevcut durumda alacaklı şirketlerin de konkordato ilan etmeye yönlendirilebileceğini, bu şirketlerin de zor duruma düşmemesinin istendiğine dikkat çektiler.

Konkordato kararı nasıl veriliyor?

Konkordato kararı iki aşamadan oluşuyor. Düzenlemelere göre mahkeme genel olarak üç ile beş aylık geçici süre ile şirketlerin aleyhine yapılacak tüm takip işlemlerini durdurabiliyor, bu geçici sürenin ardından yine mahkeme tarafından borçlu şirkete bir ile bir buçuk yıl arasında kesin süre veriliyor.

Bir başka yetkili ise kamuya konu hakkında yapılan şikayetlerin yoğunlaştığına dikkat çekerek, “Bazı şirketler sistemi tam olarak amacına uygun kullanmıyor. Bir de finansal durumu kötü olmayan ancak alacaklıları konkordato ilan ettiği için bu yola girmek durumunda kalan şirketler de var. Gelen şikayetleri de gözeterek bir değerlendirme yapılıyor” dedi.

Son dönemde döviz kurlarına bağlı artan kira, üretim ve finansman maliyetleri bir çok şirketi finansal olarak zor bir sürece soktu.