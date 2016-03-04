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Aylan Kurdi davası sonuçlandı: 35'er yıl hapis istemiyle yargılanan sanıklara 4 yıl 2'şer ay ceza verildi

Sanıklar, Aylan Kurdi’ nin babası Abdullah Kurdi’yi suçlamıştı.

04 Mart 2016 13:24

Muğla’nın Bodrum ilçesinde Suriyeli Aylan Kurdi bebek, ağabeyi ve annesinin de aralarında bulunduğu 5 kişinin öldüğü mülteci faciasıyla ilgili Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutkulu yargılanan Suriyeli Muwafaka Alabash (36) ve Asem Alfrhad (35), ’göçmen kaçakçılığı’ suçundan, temyiz yolu açık olmak üzere 4’er yıl 2’şer ay hapis cezasına çarptırıldı. İki sanık, 35’er yıla kadar ağır hapis cezası istemiyle yargılanıyordu. 

Mahkeme heyeti, ’bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak’ suçundan ise her iki sanığında beraatlerine karar verdi.

Sanıklar, Aylan Kurdi’ nin babası Abdullah Kurdi’yi suçlamıştı. Aylan Kurdi’nin sahile vurmuş cansız bedeni tüm dünyada yankı uyandırmıştı.

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