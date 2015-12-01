Aylan Kurdi'nin adı hayatını kaybettiği sahile verilecek

Türkiye’den Yunanistan’a gitmeye çalıştıkları botun alabora olması nedeniyle ölen ve Bodrum kıyısına vuran bedenlerinin fotoğrafları tüm dünyayı sarsan 3 yaşındaki Aylan Kurdi'nin ismi, hayatını kaybettiği plaja verilecek.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Bodrum Belediye Meclisinin 2015 yılı aralık ayı olağan toplantısı Turgutreis Mahallesi'ndeki, Bodrum Belediyesi Şevket Sabancı Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. 8 gündem maddesinin görüşüldüğü 2015 yılının son toplantısında, Suriyeli Aylan Kurdi'nin adının hayatını kaybettiği plaja verilmesi önerildi.



MHP'li meclis üyelerince verilen önergede, "Ülke ve dünya barışına katkıda bulunması adına Ege sularında ölen ve cansız bedenini Bodrum kıyılarına vuran 2 yaşındaki Suriyeli Aylan Kurdi adlı bebeğin yaşamını kaybettiği plaja adının verilmesi ve hürriyeti temsil edecek bir heykelin o plaja dikilmesi" ifadesi yer aldı.



Konuyla ilgili açıklamada bulunan Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, önerinin iyi niyetli bir öneri olduğunu, aynı görüşleri paylaştığını ifade ederek şunları söyledi:



"Bodrum Belediyesi zaten bu çalışmayı yapıyor. Ben bu önergeyi iyi niyet önergesi olarak kabul ediyorum. Burada oylamaya sunarsak, evet ya da hayır konusuna getirmek istemiyorum. Açık ve net söylüyorum. Çünkü bu hepimizin sorunu. İnsanlık aleminin sorunu. Bir önerge verilerek bir siyasi partiye mal olmasını istemiyorum. Bu önerge bizden geçer."



MHP'li üyelerin "Bu önerge sizden de gelirse bizden de geçer" demeleri üzerine Kocadon, önergeyi oya sundu. Önerge oy birliğiyle kabul edildi.