Aylan Kurdi'nin babası: Her şeyi kaybetmiş gibiyim, ama Kobâne'de kalıp ailem için savaşacağım!

Geçtiğimiz günlerde Bodrum’da ailesiyle çıktığı umut yolculuğunda cesedi sahile vuran fotoğrafı ile tüm dünyada infiale yol açan Suriyeli Aylan Kurdi’nin babası Abdullah Kurdi, “Her şeyi kaybetmiş ve tükenmiş gibi hissediyorum, benim hayatım tükenmiş fakat ben Kobâne’de kalıp ailem ve halkım için IŞİD'e karşı savaşacağım” dedi.

Abdullah Kurdi, bir hafta önce eşi ve iki erkek çocuğuyka birlikte Avrupa’da güvenli bir hayat sürmeyi hayal ediyordu. Günler sonra döndüğünde kaybettiği iki çocuğu Aylan Kurdi ve Galip Kurdi ile eşini memleketi Kobâne’de toprağa verdi. Kıyıya vuran Aylan’ın fotoğrafı Avrupa’daki kamuoyunu değiştirdi ve Avrupa’nın acilen mülteci krizine cevap vermesini teşvik etti. ABD merkezli Newsweek dergisinden Jack Moore’a konuşan Baba Kurdi, "Kobâne’de hiçbir iş olmadığını ve hayatına nasıl devam edeceği konusunda endişeli olduğunu" dile getiriyor. “Her şeye rağmen Kobâne’den ayrılamayacağını” dile getiren Abdullah Kurdi, “Ailemin kabrine yakın olmak istiyorum, onları her gün ziyaret edebilmek için” diyor.

Kurdi, yakın zaman içerisinde Avrupa’ya taşınma düşüncesini reddediyor ve ekliyor:

“Bizim hepimizin yardıma ihtiyacı var, Umuyorum dünya ne kadar acı çektiğimizin farkına varır.”

“İnsanlar bana yardım teklif ediyorlar ancak bu yardım bana gelmemeli” diyen Kurdi, “Bu yardım bütün Kobâne’ye gitmelidir burada yaşayan herkese…” diye vurguluyor.

Haberin İngilizce orjinal metni için tıklayın