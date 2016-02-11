Aylan Kurdî davası ertelendi

Muğla’nın Bodrum’da Suriyeli Aylan Kurdi bebeğin öldüğü faciayla ilgili yargılama bugün yapıldı. İlk kez hakim karşısına çıkan iki sanık suçlamaları reddetti. Mahkeme, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verirken davayı ileri bir tarihe erteledi.

Sanıklar, Aylan Kurdi’ nin babası Abdullah Kurdi’yi suçladı. Mahkeme, duruşma sonunda sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verirken duruşmayı erteledi.

İki sanık, ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet vermek’ ve ‘iştirak halinde göçmen kaçakçılığı yapmak’ suçlarından 35’er yıla kadar hapis cezasıyla yargılanıyor.

Aylan Kurdi’nin sahile vurmuş cansız bedeni tüm dünyada yankı uyandırmıştı.