Aylan Kurdi’nin babası: Charlie Hebdo'nun 'tacizci' karikatürü beni ağlattı!

Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo’nun Aylan Kurdi için “Yaşasaydı tacizci olurdu” karikatürü ile ilgili konuşan Aylan Kurdi’nin babası Abdullah Kurdi, karikatüre çok üzüldüğünü belirterek, “Gördüğümde ağladım” dedi.

Sputnik'ten Hikmet Durgun'un haberine göre; ailesiyle birlikte Türkiye üzerinden Yunanistan'a gitmeye çalışırken teknenin batması sonucu eşi Zahim Kurdi, oğulları Aylan Kurdi ile Galip Kurdi'yi yitiren Suriyeli mülteci Abdullah Kurdi, Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo’nun Alan Kurdi için “Yaşasaydı tacizci olurdu” karikatürü ile ilgili Sputnik’e konuştu.

Aylan Kurdi için yapılan karikatüre sert tepki gösteren baba Abdullah Kurdi, “Doğrusunu isterseniz bu karikatür için ağladım. Kendimi çok kötü hissettim” dedi.

Peygamber karikatürüne tepki

Uğradığı silahlı saldırının ardından ifade özgürlüğünün simgesi haline gelen Fransız hiciv dergisi Charlie Hebdo’dan olumlu şeyler beklediklerini ifade eden baba Kurdi, şunları söyledi:

“Malesef kötü bir karikatür yaptılar. Bu karikatüre herkes çok üzüldü. Aylan 2 yaşındaki bir çocuk ve öldü. Aylan’a, bana ve aileme Charlie Hebdo’nun saygı göstermesi gerekiyordu ama tam tersi oldu. Bu dergi ölen çocuk insanlara saygı göstermeli. Peygamber efendimizle ilgili saygısız karikatür yayınladılar. Allah üzerine dahi yayınlar yaptılar. Allah ve Peygamber karşısında benim çocuğuma yapılan küçük bir şeydir.”

"Acımıza acı katmasınlar"

Şu anda ziyaret amacıyla İstanbul’da bulunduğunu aktaran Abdullah Kurdi, Irak Kürdistan Özerk Bölgesi’nde, Erbil’de yaşadığını belirterek, şu çağrıyı yaptı: “Tüm dünyaya ve mizah dergisine çağrm, ölen tüm çocuklara herkes saygı duymalı. Onların ailelerini üzmemeli acılarına acı katmamalı.”



