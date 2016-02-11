Aylan davası başladı

Aylan'ın ölümüne sebebiyet vermekle suçlanan insan kaçakçıları hâkim karşısına çıktı. Suriye
vatandaşı Muwafaka Alabash ve Asam Alfrhad'ın suçlarının sabit bulunması halinde 35 yıl hapse
mahkûm edilebilecekleri kaydedildi.
İki Suriyeli, göçmenleri kaçırıp, Aylan, annesi ve ağabeyi de dâhil beş kişinin ölümüne sebep olmakla
suçlanıyor. Ancak sanıklar baba Abdullah Kurdi'nin ölümlerden
sorumlu olduğunu ve kaza sırasında
botu onun kullandığını iddia ediyor. Babanın bilinen bir insan kaçakçısı olduğu iddiasında da
bulunuyorlar.
Hâkim, iki Suriyeli'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek
davayı 2 Mart'a erteledi. Hakkında
takipsizlik kararı verilen Abdullah Kurdi'nin ise Kuzey Irak'ta olduğu sanılıyor.
Geçen sene eylül ayında Bodrum sahiline cesedi vuran minik Aylan‘ın görüntüsü tüm dünyada yankı
uyandırmıştı.
Kazada Aylan'ın annesi Rihana ve 4 yaşındaki ağabeyi
Galib de hayatını kaybetmişti.