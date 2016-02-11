Aylan davası başladı

Aylan'ın ölümüne sebebiyet vermekle suçlanan insan kaçakçıları hâkim karşısına çıktı. Suriye

vatandaşı Muwafaka Alabash ve Asam Alfrhad'ın suçlarının sabit bulunması halinde 35 yıl hapse

mahkûm edilebilecekleri kaydedildi.

İki Suriyeli, göçmenleri kaçırıp, Aylan, annesi ve ağabeyi de dâhil beş kişinin ölümüne sebep olmakla

suçlanıyor. Ancak sanıklar baba Abdullah Kurdi'nin ölümlerden

sorumlu olduğunu ve kaza sırasında

botu onun kullandığını iddia ediyor. Babanın bilinen bir insan kaçakçısı olduğu iddiasında da

bulunuyorlar.

Hâkim, iki Suriyeli'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek

davayı 2 Mart'a erteledi. Hakkında

takipsizlik kararı verilen Abdullah Kurdi'nin ise Kuzey Irak'ta olduğu sanılıyor.

Geçen sene eylül ayında Bodrum sahiline cesedi vuran minik Aylan‘ın görüntüsü tüm dünyada yankı

uyandırmıştı.

Kazada Aylan'ın annesi Rihana ve 4 yaşındaki ağabeyi

Galib de hayatını kaybetmişti.

