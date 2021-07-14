Ayhan Bilgen’den, “HDP Eş Başkanı olmanızı Selahattin Demirtaş’ın engellediği iddiası doğru mu?” sorusuna yanıt

25. - 26. Dönem HDP milletvekili olan ve yerine kayyım atanan eski Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, "HDP Eş Başkanı olmasına eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın engellediği iddiasının doğru olup olmadığına ilişkin soruya yanıt verdi. "Şunu çok net biçimde ifade edebilirim; ben hiçbir zaman HDP içerisinde hiçbir makama talip olmadım. Ne milletvekilliği ne belediye ile ilgili talepler benden gelmedi" diyen Bilgen, "Bu soru ile ilgili ayrıntıya cevap vermek HDP yönetiminin takdiri olmalıdır ya da Demirtaş’ın tercihi olmalıdır" dedi.

Independent Türkçe'den Can Bursalı'nın haberine göre, cezaevindeyken yaptığı paylaşımlarda partisindeki bazı kişilere ve anlayışlara karşı isim vermeden eleştirilerde bulunan Bilgen, "Kişisel yeteneklerin bir hegemonya kurma çabasına alet edilmesi, Türkiye siyasetindeki hastalıklı davranışlara zemin oluşturmaktadır“ ifadesinin Selahattin Demirtaş’a yönelik olup olmadığına ilişkin soruya şöyle yanıt verdi:

“Ben siyasette kişisel hesap ve planlamalara toplumsal mücadelelerin kurban edilmemesini savunuyorum. Dolayısı ile de bu konuda en azından benimde hassas ve tutarlı davranmamam gerekiyor. Yani bir tarzı eleştiriyorum, bir anlayışı eleştiriyorum. Yani kim bu tarz ve anlayışa prim verirse, ben de olsam sonuçta bu içinde bulunduğum mücadeleye zarar verir.

Başka siyasi partiler için de bunun son derece geçerli olduğunu düşünüyorum. Sözlerimin muhatabı yalnızca HDP’de siyaset yapanlar değil. Bu bir biçimde aslında siyasette büyük fedakarlık yapan, büyük çaba sarf eden ama kişisel kariyer planlaması ya da arayışı içinde olmayan kitlelerin, beklentilerine sadakattir, bir etik sorumluluktur.

Bu anlamda ben geçmişte yaptığım röportajlarda siyasette lider merkezli bakış açısının handikaplarına değinmiştim. Siyaseti kilitleyen, daraltan, manipüle eden boyutlarına dair sözler söylemiştim. Bugün de bunun arkasındayım.”

Eş Genel Başkan olmasında Selahattin Demirtaş’ın engel olduğu iddiasına ilişkin açıklama

Bilgen, “2018 yılındaki kongre öncesinde sizin isminiz HDP Eş Genel Başkanlığı için konuşulmuştu ama o süreçte yaşanan tartışmadan sonra siz geri çekildiniz ve Sezai Temelli Eş Genel Başkan oldu. O süreçte sizin Eş Genel Başkan olmamanıza Selahattin Demirtaş’ın engel olduğu iddia edildi. Bu iddia doğru mu, o süreçte neler yaşandı?” sorusuna yanıt olarak da şu açıklamayı yaptı:

“Ben hiçbir zaman HDP içerisinde hiçbir makama talip olmadım”

“Benim kişisel duygu ya da düşüncelerimle bir şey söylemem siyasi etik açısından çok şık olmaz. Şunu çok net biçimde ifade edebilirim; ben hiçbir zaman HDP içerisinde hiçbir makama talip olmadım. Ne milletvekilliği ne belediye ile ilgili talepler benden gelmedi. Parti kurullarından, tabandan, toplumdan gelen talepler doğrultusunda ben yapabileceğime inandığım görevleri kabul ettim. Uygun bulmadıklarımda da reddettiklerim oldu.

Benim siyasetteki beklentim bir mutlaka bir koltuğa oturmak, bir makam elde etmek değil, toplumun ezberlerini, ön yargılarını aşacak açılımlar yapmak, girişimlerde bulunmak, o ezber ve önyargıları bir kabule dönüştürmeyip buna karşı ‘Bir başka tarz da mümkün başka bir siyaset olabilir’ algısını inşa etmekti. Yüzde 1 oy aldığınız şehirde 2007’de aday olup, 2011’de kazanacağım garanti olan bir şehirdeki teklifi reddettiğime göre, benim hesabım koltuklara endeksli şeyler değil.

“Bu soru ile ilgili ayrıntıya cevap vermek HDP yönetiminin takdiri olmalıdır”

Eş Genel Başkanlık konusunda da yani çok net ifade edeyim, kişisel olarak böyle bir hesapla, böyle bir siyasi kaygı ile hiçbir zaman hareket etmedim. Kongre sonrasında da partide çalışmaya devam ettim. Sonuçta Sezai Bey bizim birlikte daha öncesinde de çalıştığımız bir arkadaşımızdı. Sonuç olarak süreç o şekilde gerçekleşti. Bu soru ile ilgili ayrıntıya cevap vermek HDP yönetiminin takdiri olmalıdır ya da Demirtaş’ın tercihi olmalıdır.”