HDP'li Ayhan Bilgen: Herkesin kendi yüzleşmesini cesaretle gerçekleştirip, geleceğimizin rehin alınmasının önüne geçmeliyiz

Yerine kayyım atanan eski tutuklu Kars Belediyesi Eş Başkanı Ayhan Bilgen, partisi HDP'ye açılan kapatma davasına ilişkin olarak, "Kapatma davaları ve siyasi yasaklar, konunun bütün tarafları açısından tıkanma ve çözümsüzlüğün bir sonucudur" dedi. Bilgen, "Bugüne gelinmiş olması ile ilgili herkesin kendi yüzleşmesini cesaretle gerçekleştirip, geleceğimizin rehin alınmasının önüne geçmeliyiz" değerlendirmesini yaptı.

Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin'e konuşan Bilgen, "Siyasetin rolü; bu kördüğümü açacak bir iradeyi cesaretle geliştirmektir. İddianamenin hazırlanış biçimi ve içinden geçtiğimiz ortam ne yazık ki teknik, hukuki tartışmaları belirleyici olmaktan çıkartıyor. Elbette yargıçların görevi, hukuk normları, evrensel değerleri gözetirken, ülkenin geleceği ile ilgili kaygı ve riskleri de göz ardı etmemeleridir" ifadesini kullandı.

Bilgen şunları kaydetti:

"Meseleyi tabela ya da rozet düzeyinde tartışmak da hem HDP ye oy veren seçmene saygısızlık"

"Meseleyi tabela ya da rozet düzeyinde tartışmak da hem HDP ye oy veren, umut bağlayan seçmene saygısızlık hem de seçim süreçlerini sanıldığı kadar etkilemeyecek bir manipülatif algı oluşturma alışkanlığıdır.”

Yüzleşme çağrısı

Orta Doğu'daki gelişmeler, Türkiye siyasetindeki başta Kürt sosyolojisi olmak üzere yaşanan değişim, zamanında ve doğru okunmadı. Küresel ölçekteki temsili demokrasinin krizi, otoriter sağ popülist siyasetin hegemonyası ve kapitalist küreselleşmenin tetiklediği mikro milliyetçilik eksenli kimlik siyaseti, iyi yönetilemedi. Ayrımcı ve dışlayıcı uygulamaların doğurduğu tepkisel psikolojinin gerilim ve kamplaşma siyaseti ile araçsallaştırılması önlenemedi. Bugüne gelinmiş olması ile ilgili herkesin kendi yüzleşmesini cesaretle gerçekleştirip, geleceğimizin rehin alınmasının önüne geçmeliyiz.”

Demokrasi ve insan haklarının araçsallaştırılması, pazarlık konusu ve dayatma aparatı haline getirilmesinin önüne geçmenin en az maliyetli yolu iç dinamiklerle toplumsal barışı sağlayıp değişim talebini yönetebilmekten geçer. Ne yazık ki, kapatma davaları gard alma ve savunma ile içe kapanmaya ve mevcudu koruma refleksine hizmet ederse iki kez kaybetmiş oluruz.

"Siyaset, kırılma ve yeni arayış dönemlerinde, masabaşı mühendislik hesapları ile yapılamaz"

Konunun hukuki boyutu ya da küçük siyasi hesapları aşan toplumsal psikoloji noktası en kritik aşamadır. Kırılma ve kopuşu derinleştirecek öç alma, cezalandırma hamleleri telafisi imkansız sonuçlar doğurur. Siyaset, kırılma ve yeni arayış dönemlerinde, masabaşı mühendislik hesapları ile yapılamaz. Toplumun iradesi, hiçbir kesimin oyu, partilerin ya da kimsenin çantasında değildir. Kürtler yaşadıkları süreçlerle politik duyarlılığı yüksek bir kitle haline geldi. Artık paylarına düşenin, yeni bedeller ödeyerek yeni acılara tanıklık etmek olmasını istemiyorlar. Bunun ifade ettiği anlam insanca, onurluca, eşit ve özgür yaşayacakları bir ülkenin karar alma ve yönetim süreçlerine katılımlarıdır.