Eski Kars Belediyesi Eş Başkanı Ayhan Bilgen, "HDP acilen çatı partisi konseptine dönüşün yol haritasını toplumsal tartışmaya açmalıdır." dedi. Bilgen'in "Türkiye’de yeni bir fikir ve tarza ihtiyaç var. Bunun düşünsel ve toplumsal zeminini oluşturmak gerekiyor. Bunun yeni bir siyasi partiye dönüşme ihtimali, göreceği ilgi ve imkanlarla ilgilidir" sözleri 'yeni parti' sinyali verdiği şeklinde algılanmıştı.

HDP'den ise Bilgen'e "Ayhan Bilgen'in fikirlerini cezaevinde açıklaması iktidarın bir ayıbıdır. Ayhan Bilgen ile fikir alışverişinde bulunmaya devam edeceğiz." şeklinde yanıt gelmişti.

Tutuklu bulunan Ayhan Bilgen, HDP'nin kapatılacağı yönündeki iddialarla ilgili "Parti kapatma konusu hukuk ve siyasi boyutundan önce toplumsal boyutu ile ele alınmalıdır." ifadelerini kullanarak Twitter hesabından yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye dış basıncı iç dinamiklerle dengeleyemezse camlar kırılır, canlar acır. Acilen kimseyi dışlamayan yeni bir barışçıl Misak-ı Milli stratejisi ile Kürtler ve Türklerin kader birlikteliği sağlanmalıdır.

31 Mart vakası doğru analiz edilseydi 15 Temmuz’da bir benzeri tekrarlanmayabilirdi. Aynı şekilde Cumhuriyetin ilk dönem zorlukları içerisinde yönetilemeyen Musul vilayeti tablosunun benzerinin önümüzdeki günlerde Kobanê için tekrar etmemesi gerekir.

Dış Kürtler konusu en az dış Türkler konusu kadar Türkiye’nin geleceğini belirleyecek önemdedir.

Parti kapatma konusu hukuk ve siyasi boyutundan önce toplumsal boyutu ile ele alınmalıdır. HDP acilen çatı partisi konseptine dönüşün yol haritasını toplumsal tartışmaya açmalıdır."

Ne olmuştu?

Hakkı Saruhan Oluç, bir gazetecinin eski Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen'in "Türkiye’de yeni bir fikir ve tarza ihtiyaç var. Bunun düşünsel ve toplumsal zeminini oluşturmak gerekiyor. Bunun yeni bir siyasi partiye dönüşme ihtimali, göreceği ilgi ve imkanlarla ilgilidir" şeklindeki açıklamalarını hatırlatması üzerine "Ayhan Bilgen'in fikirlerini cezaevinde açıklaması iktidarın bir ayıbıdır. Ayhan Bilgen ile fikir alışverişinde bulunmaya devam edeceğiz. Eleştirileri bize güç verir, bizi büyütür. Her eleştiri bizim için demokratik bir tartışma demektir. Her fikir ve özeleştiri bizim için önemlidir. Ama temennim odur ki Ayhan Bilgen'in ileri sürdüğü fikirler iktidara payanda olmasın. İktidar tarafından kullanılmaya başlanmasın" diye konuştu.

TIKLAYIN: HDP'den Ayhan Bilgen'in 'yeni parti' çıkışına cevap: İleri sürdüğü fikirler iktidara payanda olmasın

TIKLAYIN: HDP'den Ayhan Bilgen'in 'yeni parti' çıkışına cevap: İleri sürdüğü fikirler iktidara payanda olmasın

TIKLAYIN: Ayhan Bilgen'den yeni parti sinyali